Lucía Lijtmaer: “Vivimos en pleno desfase histórico”

La autora de ‘Ofendiditos’ conversa con Berna González Harbour en una nueva entrega en vídeo de ‘Qué estás leyendo’

Lucía Lijtmaer es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora de Ofendiditos, Cauterio y podcaster conocida también por Deforme semanal, programa que comparte con Isa Calderón, charla con Berna González Harbour sobre este momento histórico: “Vivimos en un desfase. Hemos pasado ya la democracia, pero seguimos como si aún viviéramos en ella”. Lijtmaer firma y defiende una literatura en la que siempre se ve desencajada.

En este capítulo, Andrea Aguilar analiza sus libros y Silvia Hernando nos traslada la recomendación de Babelia esta semana: Las crines, de Marc Colell, premio Café Gijón. Como siempre, el lema de este podcast: Los únicos algoritmos somos nosotras.

Libros recomendados por Lucía Lijtmaer:

Espejo roto , de Mercè Rodoreda.

Boquitas pintadas , de Manuel Puig.

Las leyes de la atracción , de Bret Easton Ellis,

El secreto , de Donna Tartt

Te di ojos y miraste las tinieblas, de Irene Solà.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).