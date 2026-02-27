El fotógrafo de EL PAÍS Óscar Corral gana el Premio Internacional Rey de España de Periodismo

Valencia, 12 de noviembre de 2024. Un grupo de bomberos trabajan para retirar una señal urbana que ha sido afectada por los efectos de la riada en Alfafar.

Una imagen captada por el fotógrafo de EL PAÍS Óscar Corral durante la dana que golpeó a la comunidad valenciana en octubre de 2024 ha sido distinguida con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, en la categoría de Fotografía.

La instantánea muestra a seis bomberos trabajando mano a mano en la retirada de un poste gravemente dañado en la comarca de Huerta Sur, en el municipio de Altafar, una de las zonas más afectadas por la catástrofe que dejo 230 víctimas mortales, inundaciones generalizadas y daños de enorme magnitud en la provincia de Valencia. La imagen ya había recibido un Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Corral se muestra agradecido por este reconocimiento y ha querido poner el foco en las víctimas de la tragedia: “Lo que más me alegra de que premien esta imagen es que la dana vuelve a la actualidad, sigue habiendo muchas personas que sufren todavía las consecuencias de la catástrofe”. El periodista, que volvió a Valencia un año después de haber realizado la foto, asegura que “queda mucho por hacer para que los afectados puedan recuperar la normalidad”.

En su fallo, el jurado ha señalado que la imagen “conmueve”, resumiendo a la perfección el significado de la palabra “resiliencia” y también el trabajo crucial de los equipos de rescate en esos primeros días de la tragedia.

También ha obtenido un premio Rey de España, en la categoría de Narrativo, el pódcast de la Cadena SER Asistolia, la muerte desde dentro, elaborado por un equipo formado por Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Este trabajo, periodístico y divulgativo, aborda la muerte sin tapujos ni eufemismos con una narración y un diseño sonoro que consigue transmitir la emoción de un tema difícil.

Los premios, considerados de los más importantes dentro del periodismo español, están organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y reconocen desde 1983 los mejores trabajos periodísticos en español y portugués en el ámbito iberoamericano. En la convocatoria de este año han concurrido 230 candidaturas procedentes de una veintena de países.