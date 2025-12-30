El Kremlin muestra por primera vez el misil balístico Oréshnik en medio de las tensiones con Europa

Rusia presenta un vídeo con unidades militares equipadas con el arma en Bielorrusia, país fronterizo con Ucrania y uno de los aliados más cercanos del Gobierno de Putin

Rusia ha publicado este martes un vídeo de lo que, ha asegurado, fue el despliegue de su sistema de misiles hipersónicos Oréshnik, con capacidad nuclear, en Bielorrusia, uno de los aliados más cercanos al Kremlin. La medida busca reforzar la capacidad de Moscú para atacar objetivos en toda Europa en el escenario de una guerra.

La agencia estatal de noticias TASS ha afirmado que se trata de la primera vez que el Ministerio de Defensa ruso exhibe los sistemas de misiles Oréshnik. Vladímir Putin ha asegurado que es un proyectil imposible de interceptar porque es capaz de viajar diez veces más rápido que la velocidad del sonido. El presidente ruso también ha declarado previamente que su poder destructivo es comparable al de un arma nuclear. Algunos especialistas y altos mandos estadounidenses, sin embargo, han puesto en duda las capacidades que atribuye el Kremlin al sistema de misiles.

El anuncio de Moscú de que los misiles han entrado en servicio activo en un país fronterizo con Ucrania y tres miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —Polonia, Lituania y Letonia— se produce en un momento de crecientes tensiones con Europa por la falta de disposición del Kremlin de sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno de Volodímir Zelenski. El despliegue de los Orésnhik en Bielorrusia permitiría que los misiles nucleares de Rusia alcancen sus objetivos en Europa de forma más rápida en caso de entrar en un conflicto armado.

Este lunes, Moscú acusó a Kiev de lanzar un ataque con drones contra una de las residencias de Putin en la región de Nóvgorod, advirtió de que habrá represalias y amenazó con romper los diálogos para buscar la paz. Zelenski calificó las acusaciones como “completamente falsas” y como una “excusa” para continuar la guerra.

Algunos especialistas en Occidente interpretan la presentación del arma como parte de una estrategia para disuadir a los miembros de la OTAN de suministrar armas a las fuerzas de Ucrania. Dos expertos estadounidenses han dicho a Reuters tras analizar imágenes satelitales que es posible que los misiles Oréshnik estén desplegados en el este de Bielorrusia. En el vídeo divulgado por las autoridades rusas no especifica la ubicación del sistema de misiles.

Sin embargo, las imágenes mostraban lanzadores móviles y sus tripulaciones circulando por caminos forestales, mientras tropas especializadas camuflaban los sistemas con redes.Un alto oficial ruso informaba a las tropas de que los sistemas habían sido oficialmente puestos en servicio de combate y, mientras caía una ligera nevada de fondo, hablaba de las rutinas habituales de entrenamiento y reconocimiento de las tripulaciones de los misiles.

Moscú ya ha probado un Oréshnik, aunque sin portar una ojiva nuclear, contra un blanco en Ucrania en noviembre de 2024. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, confirmó el pasado 18 de diciembre que el sistema de misiles había sido desplegado en su territorio tras ser enviado desde Rusia. Lukashenko dijo entonces que los proyectiles ya estaban “en servicio” para responder a las amenazas y “agresiones” de sus adversarios occidentales.