Sara Carbonero, dada de alta después de ser operada de urgencia en Lanzarote

La periodista, que disfrutaba de unas vacaciones en Canarias, ingresó en el hospital por una indisposición el pasado 2 de enero y fue intervenida. Ahora se encuentra de vuelta en Madrid, donde se espera que continúe con su reposo

Tras una operación y 11 días ingresada en el hospital José Molina Orosa de Lanzarote, Sara Carbonero (Corral de Almaguer, 41 años) ha recibido el alta. Como ha adelantado ¡Hola!, fue el pasado martes 13 de enero cuando la periodista y ex pareja del futbolista Iker Casillas abandonó por fin las urgencias del centro hospitalario, en el que se encontraba desde el pasado 2 de enero. Ahora ya está de vuelta en Madrid, donde ha regresado en compañía de su pareja —como muestran las fotos publicadas por Europa Press—, el empresario canario José Luis Cabrera, para continuar con su reposo.

Según la publicación, la presentadora, que se encontraba disfrutando de unas vacaciones navideñas en la isla de La Graciosa, junto a amigos y al propio Cabrera, acudió al hospital tras sentir una fuerte indisposición, de la que llegó a ser intervenida. Todo ocurrió tan solo un día después de que ella misma felicitara el año a sus seguidores y les deseara lo mejor para 2026. “Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo”, empezaba la publicación en Instagram — que actualmente acumula casi 59.000 likes— en la que se la podía ver relajada y ensimismada en el paisaje marino y que recogía varias imágenes de esos días de disfrute. “Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos”, decía además en la que, de momento, es la última foto en sus redes sociales.

Aunque la noticia de su ingreso la dio en primicia la revista Semana el pasado 5 de enero, ha sido en ¡Hola! donde se han ido conociendo los detalles de la recuperación de Carbonero, como la operación en la que derivó el malestar general que mostraba la paciente —quien habría comenzado a notar las molestias abdominales el mismo día del ingreso— y su posterior traslado a planta el jueves 8 de enero, después de varios días en la Unidad de Cuidados intensivos, con la intención de estar “más controlada”. Durante este período, y sin tener demasiados detalles sobre su estado de salud, sus allegados pidieron “prudencia y evitar especulaciones”, además de respeto por “los tiempos marcados por el equipo médico”. También Iker Casillas, padre de los dos hijos de Carbonero y en todo momento al tanto de la situación, se pronunció públicamente para trasladar tranquilidad.

Sara Carbonero y José Luis Cabrera llegan al aeropuerto de Madrid procedentes de Lanzarote, el 13 de enero de 2026, en Madrid. Jose Velasco / Europa Press (Europa Press)

De este reciente ingreso se ha comentado además si estaría relacionado con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019, año en el que recibió tratamiento y fue intervenida. Tres años después, en 2022, volvió a ser operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y, desde entonces, la periodista se somete a revisiones periódicas. El pasado mes de agosto, ella misma compartía con la revista Women’s Health que tuvo que volver al hospital en 2024, algo que no se había hecho público.

Fue en octubre de 2024 la primera que vez Carbonero que habló abiertamente y en público de su enfermedad: “Cáncer, una palabra de la que he huido durante años. No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla”.

Aunque Carbonero y José Luis Cabrera se conocen desde 2021 —cuando les presentó Isabel Jiménez, amiga íntima de la periodista —, su relación sentimental se hizo pública en 2025 y comenzó a finales de 2024. Tras un noviazgo de dos años con Nacho Taboada, la periodista ha pasado 2025 en compañía de su nueva pareja, con quien se le ha visto por las calles de Madrid o disfrutando de la playa en Las Palmas de Gran Canaria, donde Cabrera posee una casa.