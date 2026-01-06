Sara Carbonero, intervenida de urgencia en Lanzarote

Sara Carbonero (Corral de Almaguer, 41 años) dio la bienvenida a 2026 en la isla canaria de La Graciosa. Un día después de compartir con sus seguidores los mejores deseos para el nuevo año, la periodista tuvo que ser ingresada de urgencia en un centro hospitalario de Lanzarote. Así informó en primicia este lunes 5 de enero la revista Semana. Este martes, ha sido la revista ¡Hola! la que ha ampliado más detalles sobre su salud y ha revelado que ese mismo día tuvo que ser intervenida.

Carbonero acudió a urgencias tras sufrir un malestar mientras disfrutaba de sus vacaciones junto a un grupo de amigos y su pareja, José Luis Cabrera. Una vez en el centro, el personal decidió ingresarla inmediatamente para ser intervenida. Según las fuentes consultadas por ambas publicaciones, la periodista comenzó a notar las molestias ese mismo día. En estos momentos, se recupera favorablemente de la intervención en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

Aunque se desconocen las causas concretas de su ingreso, fuentes cercanas a su entorno piden “prudencia y evitar especulaciones” sobre su estado de salud, así como respetar “los tiempos marcados por el equipo médico”. Por el momento, se desconoce también si la periodista deportiva tendrá que ser trasladada a otro hospital. De darse dicho traslado, debido a la localización y condición geográfica de Lanzarote, tendría que realizarse vía aérea. Tampoco se sabe cuándo será dada de alta, pero sí que tendrá que permanecer unos días más ingresada bajo el cuidado del equipo médico.

Iker Casillas, su exmarido y padre de sus dos hijos, está siguiendo la situación, pendiente de su evolución y en continuo contacto con las personas que la están acompañando en el hospital.

Lo que se desconoce aún también es si este nuevo ingreso de Carbonero está relacionado con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019. Ese mismo año, recibió tratamiento para remitir la enfermedad y también tuvo que ser intervenida. Tres años después, en 2022, volvió a ser operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Desde entonces, la periodista se somete a revisiones periódicas. Fue el pasado mes de agosto cuando ella misma compartía con la revista Women’s Health que tuvo que volver al hospital en 2024, algo que no se había hecho público.

Aunque siempre ha ido actualizando su estado de salud con sus seguidores en redes sociales, fue en octubre de 2024 la primera que vez que habló abiertamente y en público de su enfermedad, coincidiendo con la gala benéfica ELLExHope: “Cáncer, una palabra de la que he huido durante años. No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla”.

Carbonero utilizó sus redes sociales, donde acumula 3,6 millones de seguidores, para proyectar sus deseos de cara a 2026. “Quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen. Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos. Que este año traiga sonrisas, disfrute y muchos ratos de esos bonitos que nuestra alma necesita vivir”, escribía junto a varias imágenes de ella disfrutando de las vacaciones en las islas Canarias. Y continuaba: “Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos”.