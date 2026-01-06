Sarah Paulson homenajea a Diane Keaton con un tatuaje en el día que hubiera cumplido 80 años: “Te extrañaré hasta el fin de los tiempos”

La actriz lleva recordando a su compañera y amiga desde que se conoció su fallecimiento el pasado mes de octubre. “Demasiados sentimientos profundos para poner aquí... Fui la persona más afortunada del mundo”, escribe en su perfil de Instagram

Diane Keaton habría cumplido 80 años este 5 de enero. En una fecha tan destacada, sus seres queridos, amigos y compañeros de profesión recordaron a la oscarizada actriz, que falleció el pasado mes de octubre a causa de una neumonía. Desde que se conoció la noticia, las muestras de cariño, respeto y tristeza se han estado repitiendo sin cesar: la de aquellos que recuerdan el legado cinematográfico que deja, los que la recuerdan como persona y los que han querido que su nombre quede para siempre grabado en su piel. La actriz Sarah Paulson (Tampa, 51 años), amiga y compañera de profesión, ha compartido en su perfil de Instagram, donde acumula cuatro millones de seguidores, una emotiva dedicatoria y el nuevo tatuaje en honor a Keaton.

“Hoy hubieras cumplido 80 años. Demasiados sentimientos profundos para poner aquí... Fui la persona más afortunada del mundo por haber viajado, reído tanto que lloramos, vimos un millón de películas, lloré de verdad, y comí patatas fritas contigo. Tú. Tú. Maravillosa, singular. Tú. Te extrañaré hasta el fin de los tiempos”, ha escrito junto a una fotografía en la que aparecen ambas disfrutando de un atardecer en una playa.

Y continúa: “Gracias Daniel Winter por mi recordatorio para siempre de una de mis personas para siempre”. En la segunda de las imágenes, aparece su brazo tatuado con las iniciales de la actriz DK. El tatuador, que también ha compartido la publicación, también ha querido agradecer a la actriz que haya confiado en él: “¡Eres una amiga increíble!" ¡Lo que hiciste por tu gente en momentos de profundo dolor fue simplemente increíble! ¡Me alegra haber compartido ese momento contigo!”.

No es la primera vez que Paulson homenajea públicamente a Keaton. El pasado mes de diciembre, la actriz, durante la Gala de Mujeres en el Entretenimiento organizada por The Hollywood Reporter, leyó un pequeño mensaje que le hubiese gustado enviar a su compañera y amiga. “Quiero contarte lo horrible que es el mundo sin ti. Quiero decirte que te extrañaré para siempre y que sigo siendo una idiota, y sé que te alegraría saberlo. Pero sobre todo, solo quiero darte las gracias. Gracias por ser mi amiga”, recogen medios estadounidenses como Rolling Stone.

La estrella de Ocean’s 8 también leyó varios de los mensajes de texto que Keaton le había enviado a lo largo de los años. “Imbécil, ¿cuál es tu dirección”, “Somos muy afortunados. ¿Te encanta ser actriz? A mí no”, decían algunos de ellos. Otro de los mensajes que leyó era una queja sobre el estado de su buzón de voz: “Como siempre, tu buzón de voz está lleno. ¿Qué te hace tan jodidamente popular?”.

Unos días después del fallecimiento de la oscarizada actriz, Paulson se pronunció públicamente y habló de ella. “Era una amiga muy querida, así que todavía no puedo hablar de ello. Lo único que puedo decir, y lo he estado diciendo esta noche, y es importante para mí comunicarlo, es que lo que pensaban de ella como artista, era aún más espectacular como ser humano. Fui la persona más afortunada del mundo por haberla tenido en mi vida de la manera en que la tuve”, agregó Paulson, emocionada, a Access Hollywood. Ambas se conocieron durante el rodaje de Aprendiendo a vivir (1999), película en la que interpretaban a una madre y a su hija.