La lesión de Malagón abre el dilema: ¿honrar a Ochoa o darle oportunidad a un joven?

El primer rival de la selección mexicana ha estado infiltrado entre los propios futbolistas. Las lesiones han golpeado todas las líneas de la alineación de Javier Aguirre. A 92 días del inicio de la Copa Mundial, ha caído otro soldado. Luis Ángel Malagón (Zamora, Michoacán, 29 años) ha tenido que salir en camilla durante un partido con el América. La gravedad, según su propio entrenador, apunta a una lesión en el tendón del talón izquierdo. Se trataba de uno de los dos porteros que estaban seguros en la lista final de Javier Aguirre, el seleccionador nacional.

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño [el del Mundial] parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta", escribió Malagón en su cuenta de Instagram tras el incidente ocurrido en Filadelfia en un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf jugado en Estados Unidos. “Ojalá no sea rotura total, y que solo sea parcial, al mínimo, que lo va a sacar por un buen tiempo”, dijo el estratega americanista, André Jardine. La lesión le apartará, por lo menos, seis meses de cualquier actividad. La mala suerte de Malagón le privó de jugar la Copa América en 2024 por otra lesión. En 2025, sin embargo, pudo levantar la Copa de Oro con Guillermo Ochoa como suplente.

Malagón había despertado con mucha fuerza en este ciclo mundialista. Ante la bajada de rendimiento de Ochoa, Malagón levantó la mano para quedarse con la titularidad. Un inédito tricampeonato de la Liga MX con el América le situaba como el portero ideal para Aguirre. Sin embargo, en la recta final de 2025 y en los inicios de este año, el portero tuvo un bajón de rendimiento que le hizo perder la confianza de Aguirre y este puso todas las fichas en Raúl Tala Rangel de las Chivas, un inesperado guardameta que despuntó desde el año pasado.

El dilema que encuentra Aguirre es saber a qué porteros llevar al Mundial ante esta baja. Tiene que llevar a otros dos además de Rangel. Uno de esos candidatos es Carlos Acevedo, de 29 años, que parecía ser una de las cartas fuertes hace cuatro años pero que perdió fuelle. Otro es Ochoa, de 40 años, quien se fue a inicios de año a jugar a Chipre con el AEL Limassol para intentar conseguir un logro inédito: ser convocado a su sexta Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Aunque, claro, de estos cinco Mundiales solo jugó como titular en los últimos tres. Aguirre considerará a Memo Ochoa para los partidos a finales de marzo contra Portugal (sábado 28) y Bélgica (31 de marzo).

Los jóvenes a los que puede apostar Aguirre son Andrés Gudiño (Cruz Azul, 29 años) o Andrés Sánchez (Atlético de San Luis, 28 años). O incluso arriesgarse a llamar a los porteros que disputaron el Mundial sub 20 como Emmanuel Ochoa (Cruz Azul, 20 años) o Pablo Lara (Pumas, 20 años), algo que puede romper cualquier quiniela de los tertulianos de los programas de televisión deportiva. Si ni la juventud ni Ochoa convencen a Aguirre, ahí también levantan la mano Hugo González (Toluca, 35 años) o Rodolfo Cota (América, 38 años).