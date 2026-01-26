Carme Chaparro revela que se casó horas antes de entrar en quirófano: “En la salud y en la enfermedad nunca ha sido tan literal”

La periodista, que en 2025 se retiró temporalmente a causa de una enfermedad que no ha desvelado, ha compartido fotos de su discreta boda en noviembre con el cámara Bernabé Domínguez, después de 25 años juntos y dos hijas en común

La periodista Carme Chaparro (Salamanca, 52 años) anunció su retirada temporal de la televisión y los medios en marzo de 2025 a causa de una enfermedad que no quiso nombrar, y que todavía no ha desvelado. “Verme en casa, enferma, muy medicada, sin hacer el trabajo que me gusta, me hizo caer en un pozo muy oscuro, un lugar en el que yo no recordaba haber estado nunca y del que gracias a Dios he salido. Bueno, no a Dios, porque yo no creo. Más bien gracias a una amiga que llamó a un psiquiatra. Y gracias a un marido [Bernabé Domíunguez] que me ha sostenido y que se ha ocupado de todo. Mientras yo estaba fuera de juego, él se ocupó de las niñas, ponía la lavadora, sacaba al perro...”, contaba la también escritora en una entrevista con EL PAÍS el pasado noviembre.

Durante estos meses, Chaparro ha utilizado su perfil de Instagram (con 183.000 seguidores) para actualizar de vez en cuando su estado de salud, como cuando ese mismo mes de noviembre compartió que había pasado por quirófano dos veces en pocos días. “Dos estancias largas y complicadas”, decía. Este domingo 25 de enero, ha revelado que horas antes de esas operaciones, Domínguez y ella se convirtieron en marido y mujer, después de 25 años de relación: “En la salud y en la enfermedad’ nunca ha sido tan literal”, cuenta en el principio del texto que acompaña a la publicación, con fotos de la discreta boda.

“A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto. 25 años juntos y dos hijas. Y el destino unió nuestra pequeña boda íntima (apenas los dos, las niñas [sus dos hijas, Laia, de 14 años, y Emma, de 12], tres testigos, nuestros padres, y el ramo que mandaron mis amigas) con el precipicio del quirófano”, detalla Chaparro sobre el íntimo enlace. La publicación incluye fotos de la pareja firmando los papeles y besándose, del ramo de flores o de la periodista posando sonriente con su ajustado vestido blanco. “Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos estaba esperando una maleta para largas semanas en el hospital. Las fotos son la calma extraña de saber que, apenas unas horas después de ese beso legal, él me estaría sonriendo y diciéndome adiós en la puerta de un quirófano. Muy nervioso pero ocultándolo. Dándome fuerzas, como siempre”, recuerda la presentadora.

Chaparro y Domínguez se conocieron en 1997, mientras cubrían el funeral de Lady Di. Ella acudió como reportera y él como operador de cámara. Empezaron su relación años más tarde, después de que Domínguez fuese secuestrado durante más de una semana en Kosovo junto al periodista Jon Sistiaga, mientras cubrían la guerra. “Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece. Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos. Por convertir el día previo al miedo en un día de amor. Y por seguir ahí cuando me desperté”.

La publicación se ha llenado de felicitaciones, incluidas las de personalidades televisivas como Chenoa, que ha dejado una ristra de corazones en los comentarios, o Matías Prats Chacón, que ha ensalzado al ya marido de la periodista: “Bernabé Domínguez: no se puede ser mejor persona”. Las actrices Lydia Bosch o Natalia Verbeke también han mostrado su cariño al matrimonio en los comentarios. “Felicidades, pareja”, ha escrito la presentadora Adela González, junto a un corazón.

El pasado 14 de octubre Chaparro presentó Venganza (Espasa), una novela de thriller que aborda el lado oscuro de los medios de comunicación. “Llevo más de 25 años en informativos contando cosas muy duras. He tenido que contar tanta negrura que algo de todo eso me ha quedado. Lo negro es algo que llevamos todos dentro y de lo que todos hemos sido víctimas”, contó en su entrevista con EL PAÍS. Aun así, aseguró que está deseando volver a trabajar ante las cámaras cuando mejore: “La tele es fascinante y me encanta. Sueño con volver”.