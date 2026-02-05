La reina Máxima de los Países Bajos se alista en el Ejército como reservista

La esposa del monarca y madre de la heredera a la corona neerlandesa ha empezado los entrenamientos. Una vez completada su educación militar será galardonada con el rango de teniente coronel

La reina Máxima de Holanda se ha alistado en el Ejército de los Países Bajos como reservista. La esposa del rey Guillermo de Orange, y madre de la heredera de la corona, comenzará a trabajar como militar a tiempo parcial tras incorporarse como reservista a las Fuerzas Armadas neerlandesas, una decisión que llega en un momento de intentos de aumentar el número de efectivos en las Fuerzas Armadas del país ante el nuevo contexto de seguridad en Europa.

La reina, de 54 años, ha iniciado un breve itinerario de formación militar con contenidos teóricos y físicos, requisito para integrarse como reservista, una figura clave en la llamada “estructura flexible” de la defensa neerlandesa, según adelantaron fuentes oficiales al canal neerlandés RTL. La propia casa real neerlandesa difundía este miércoles en sus redes sociales las primeras imágenes de Máxima de Orange en los entrenamientos de “habilidades mentales” en la localidad de Breda. “La reina Máxima ha comenzado hoy a entrenar para convertirse en reservista de la Marina Real. Se registró porque, al igual que otros reservistas, quiere contribuir a la seguridad de los Países Bajos. Los reservistas juegan un papel crucial en el apoyo al Ejército. Ahora la reina Máxima tiene el rango de soldado. Una vez completada su educación, será galardonada con el rango de teniente coronel”, se explicaba en la publicación en Instagram.

En las imágenes que acompañan al post, se ve a Máxima escalando una pared, apuntando con un arma, haciendo rápel o realizando un entrenamiento acuático de supervivencia en una piscina. También han publicado otro post mostrando en vídeo sus habilidades durante su entrenamiento en la academia militar.

Los reservistas pueden ser movilizados en situaciones de emergencia, como inundaciones, o asumir tareas de apoyo junto a militares profesionales y, en caso de un conflicto mayor, relevar a personal de carrera. La incorporación de Máxima de los Países Bajos a las Fuerzas Armadas se produce dentro del límite de edad permitido en el país para acceder a este tipo de funciones (hasta los 55 años) y se interpreta como un gesto de respaldo institucional al refuerzo de la defensa nacional, en la que el futuro Gobierno de centroderecha prevé invertir miles de millones de euros en los próximos años, hasta alcanzar una inversión del 3,5% del PIB.

La reina, el miembro más popular de la familia real según las últimas encuestas, ya ha participado en los últimos años en ejercicios de la policía militar, ha visitado en uniforme completo el Regimiento de Ingenieros y se ha sumado a entrenamientos aéreos para la extinción de incendios forestales. En octubre pasado participó en una maniobra de la gendarmería ataviada con ropa de camuflaje.

La casa real neerlandesa tiene una tradición cercana a las Fuerzas Armadas de los Países Bajos: el rey Guillermo Alejandro cumplió el servicio militar en la Marina Real y posteriormente sirvió en el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea, mientras que el príncipe Bernhard, abuelo del actual monarca, fue inspector general de las Fuerzas Armadas en la década de los setenta. Su hija, la princesa heredera Amalia, de 22 años, ha sido la primera mujer miembro de la familia real neerlandesa en hacer el servicio militar. La semana pasada, completó su formación militar general en el Defensity College, un programa del Ministerio de Defensa en el que combina sus estudios universitarios con un programa de formación castrense. Tras finalizar el curso básico, fue ascendida al rango de cabo —una ceremonia a la que asistió una emocionada Máxima de Holanda—, y continuará vinculada al Ministerio de Defensa como estudiante en prácticas no remuneradas.

Tras la incorporación de Amalia al Defensity College, el número de solicitudes se duplicó, un fenómeno bautizado por los medios como el “efecto Amalia”. La nueva decisión de la reina podría tener un impacto similar y ayudar a normalizar la figura del reservista, también entre personas de mayor edad.

El entrenamiento militar es bastante común entre la realeza europea, aunque a menudo se completa a una edad más temprana. La princesa Leonor se encuentra en la última etapa de su formación militar en la Academia del Ejército del Aire y el Espacio de San Javier (Región de Murcia), en la que ya ha realizado su primer vuelo en solitario. La princesa heredera Isabel de Bélgica empezó su formación militar en 2019. También ha tenido formación militar Christian de Dinamarca, heredero al trono. La princesa Ingrid aún no es la primera en la línea de sucesión noruega —el primero es su padre, Haakon de Noruega—, pero ella también ha terminado recientemente 15 meses de servicio militar. Ese no fue el caso de la princesa Victoria. La heredera al trono sueco, de 48 años, recibió la preparación militar básica en el Regimiento Anfibio de Estocolmo a finales de 2024.