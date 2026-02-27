Real Madrid, Barcelona y Atlético, a la conquista de la Premier: City, Newcastle y Tottenham, los rivales en octavos de la Champions

A los blancos no les sonríe la suerte y Guardiola volverá al Bernabéu por quinto año consecutivo. Culés y rojiblancos podrían verse las caras en cuartos de final

Con menos demora de lo habitual, en un sorteo ágil y directo, la UEFA ha repartido este viernes muy diferente suerte entre los tres equipos españoles clasificados para los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid se enfrentará al Manchester City, el Barcelona al Newcastle y el Atlético de Madrid al Tottenham, de modo que los tres representantes de nuestro fútbol viajarán a Inglaterra para jugarse el billete a los cuartos de final con equipos de la Premier League.

Esta temporada, el balance no es muy esperanzador: de los diez duelos entre españoles e ingleses, solo el Barcelona ha sido capaz de imponerse a un equipo de la Premier (1-2 al Newcastle, en la jornada inaugural de la fase liguera), aunque perdió meses después en Londres ante el Chelsea. El Real Madrid, por su parte, cayó ante el City y el Liverpool, el Atlético ante Liverpool y Arsenal, el Athletic Club ante Arsenal y Newcastle, y el Villarreal ante Tottenham y City. La Premier, además, cerró la fase de liga con cinco de sus seis representantes en el top-8 (el Newcastle se quedó fuera, pero selló su clasificación en el playoff ante el Qarabag). La Liga, en cambio, solo pudo presumir de un equipo entre los ocho mejores de la liguilla, el Barcelona, clasificado al sorteo de este viernes de forma directa (Real Madrid y Atlético tuvieron que sudar en el playoff ante Benfica y Brujas; y Athletic Club y Villarreal cayeron eliminados a las primeras de cambio).

Así, con los horarios aún por anunciarse —la UEFA lo hará de manera oficial esta misma noche—, la ida de todas las eliminatorias de octavos de final se disputará en la segunda semana de marzo (entre el martes 10 y el miércoles 11) y la vuelta, siete días después (entre el martes 17 y el miércoles 18).

Hasta entonces, el Real Madrid, el equipo más laureado del torneo con 15 títulos, tendrá tiempo para preparar un duelo ante el Manchester City que, a base de pura repetición, ya se ha convertido en un clásico del fútbol europeo. Ya advirtió Thibaut Courtois tras eliminar al Benfica en la ronda de playoff. “A ver si nos toca el Sporting de Portugal [la otra opción que tenían los blancos], que contra el City ya jugamos mucho”, bromeó el belga en Movistar+. “Nos tocará de nuevo. Parece el partido soñado de la lotería”.

Razón no le falta. En solo unos días, Pep Guardiola volverá al Santiago Bernabéu por quinto año consecutivo: en la 2021/22, los blancos remontaron de forma épica una eliminatoria de semifinales que les llevó hasta la final de Wembley, donde levantaron su última orejona ante el Borussia Dortmund. Un año después, la moneda cayó del lado inglés, también en semifinales. En la 2023/24, fue de nuevo el Madrid quien sonrió tras una agónica tanda de penaltis en Manchester, esta vez en cuartos. El pasado curso, Mbappé aniquiló a los de Guardiola con un hat-trick en el Bernabéu y el conjunto blanco avanzó a los cuartos de final. Y esta misma temporada, fueron los ingleses quienes se impusieron en Chamartín durante la fase liguera (1-2).

El Barça volverá a Newcastle, donde Marcus Rashford anotó dos goles esta misma temporada para dar la victoria al conjunto culé. Michael Regan - UEFA (UEFA via Getty Images)

En caso de superar al conjunto de Guardiola, reforzado en el mercado de invierno y cada vez más amenazante en la frenética carrera por la Premier, los de Álvaro Arbeloa tendrían un camino plagado de dificultades hasta la hipotética final de Budapest: en cuartos se verían las caras con el vencedor del Atalanta-Bayern; y en semifinales, presumiblemente con el Liverpool o el vigente campeón, el Paris Saint Germain de Luis Enrique.

En el otro lado del cuadro, mucho más amable, han caído los otros dos equipos españoles: el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Los culés se enfrentarán al Newcastle, el undécimo clasificado en la Premier, un cruce que, con la vuelta en el Camp Nou, no debería suponer demasiadas complicaciones al cuadro de Hansi Flick. “Nosotros respetamos a todos los rivales”, ha advertido Deco, director deportivo del Barça, tras conocer el rival azulgrana en octavos. “Había dos equipos muy distintos [Newcastle y PSG], pero cada uno tenía sus dificultades. Ellos [el Newcastle] son muy duros en su campo. Sufrimos mucho ahí, pero hicimos uno de los mejores partidos de la temporada y pudimos ganar [1-2]. Al final, si sacamos nuestro mejor nivel, creo que somos capaces de superar a cualquiera”.

De imponerse, el Barça podría verse las caras en cuartos con el Atlético, que se medirá en octavos con otro conjunto inglés, el Tottenham, clasificado a octavos de forma directa tras una trayectoria brillante en la liguilla europea (cinco triunfos, dos empates y solo una derrota, en París ante el PSG), pero sumido en una profunda crisis deportiva e institucional en Inglaterra, donde se encuentra a solo cuatro puntos de los puestos de descenso y con una ristra de importantes patrocinadores amenazando con romper el contrato antes de tiempo.

Antoine Griezmann, esta semana en el duelo de 'playoff' ante el Brujas en el Metropolitano. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

“Son un equipo top de la Premier y su trayectoria en competiciones europeas es excelsa, no solo este año, sino también el pasado [cuando conquistaron la Europa League tras imponerse al Manchester United en la final de Bilbao]”, ha asegurado este viernes el director de fútbol rojiblanco, Mateu Alemany, que, de paso, se ha encargado de arrojar luz sobre el futuro inmediato de Antoine Griezmann, a quien algunos rumores situaban estos días en la MLS estadounidense: “Son todo especulaciones periodísticas. Antoine tiene dos temporadas más con nosotros y está focalizado en lo que viene. Su rendimiento es muy bueno, así que lo único que queremos es que nos ayude como siempre hace en este final de temporada. Todo lo demás, especulaciones”.

Sobre el posible cruce con el Barcelona en cuartos de final, quien ha opinado ha sido su homólogo culé, Deco: “Es cierto que puede pasar, que nos podemos enfrentar en cuartos. Todavía tenemos la vuelta de las semifinales de Copa y otro partido de Liga por delante, así que tendríamos cuatro partidos más entre nosotros antes de que acabe la temporada. No recuerdo tantos duelos en una misma temporada, la verdad”.

Más allá de los equipos españoles, encuadrados todos con equipos ingleses, el sorteo de la Champions ha deparado los siguientes enfrentamientos de octavos de final: en el lado del Real Madrid, PSG-Chelsea, Galatasaray-Liverpool y Atalanta-Bayern; en el lado de Barça y Atlético, Bodo/Glimt-Sporting y Bayer Leverkusen-Arsenal. Los cuartos de final se disputarán en la primera quincena de abril, las semifinales entre la última semana de abril y la primera de mayo y la final se celebrará el sábado 30 de mayo en el Púskas Arena de Budapest.