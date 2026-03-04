Mediapro plantea un ERE para unos 250 empleados tras los cambios en la dirección

Tras la salida de Tatxo Benet de la presidencia y los cambios en la cúpula directiva, Mediapro está planteando un plan de reestructuración de su negocio. El primer paso serán recortes en la plantilla, y la compañía ya ha avanzado a los sindicatos, este miércoles, su intención de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a unos 250 de sus 7.000 empleados, según ha confirmado EL PAÍS.

La compañía está dirigida ahora por el presidente ejecutivo, Sergio Oslé, y el consejero delegado, Carlos Núñez, quienes llegaron a Mediapro tras la salida de Benet después de que este llegara a un acuerdo con el accionista mayoritario, SouthWind Media. En una primera etapa, la nueva dirección ha llevado a cabo desde principios de año una renovación de los cargos directivos, con salidas como las de Julián Fernández, Miguel Cardenal o Joaquim Triadú, y ahora empieza a plantear un ERE. El objetivo es adaptar la empresa a su nueva realidad, después de que el año pasado perdiese su principal contrato, el de la Liga española de fútbol, para el que no fue renovado para la temporada 2028/2029

Mediapro, fundada en Barcelona hace 30 años por Gerard Romy y Jaume Roures (que salieron de la compañía en 2018 y en 2023, respectivamente), a los que se unió al poco tiempo Benet, había basado su negocio en la gestión de los derechos deportivos en televisión, aunque en los últimos tiempos ya había intensificado su diversificación en áreas como la producción audiovisual. Tanto es así que la dependencia de los contratos deportivos pasó de ser un 40% a un 20%.

Además de los derechos deportivos, Mediapro tiene el foco puesto en otras líneas de negocio: el área de Broadcasting Media Services, que funciona como un operador audiovisual para dar servicio de retransmisión, producción y postproducción de eventos, ha ido ganando peso hasta el 45% de los ingresos. El área de canales y plataformas, que gestiona más de 150 canales y plataformas, aporta un 20%, y The Mediapro Studio, dedicada a la creación, producción y distribución de contenido propio, un 15%. Oslé, el nuevo presidente ejecutivo, que fue presidente de Movistar + y consejero delegado de Telefónica España, ya avisó al llegar que todos los negocios de Mediapro estarían bajo revisión, y que el objetivo era volver a tener rentabilidad.

En 2024, el último año con datos cerrados, Mediapro obtuvo unos ingresos de 1.069 millones (un 11% menos) y unas pérdidas netas consolidadas de 79 millones. El principal reto, sin embargo, es la deuda, de unos 500 millones de euros, y la poca confianza que genera, después de que Moody’s rebajara su calificación, pese a que el año pasado la empresa logró refinanciar su pasivo y extender el vencimiento hasta 2029.