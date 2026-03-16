Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 16 de marzo
Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo
Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Destaca por ser un sorteo con varias peculiaridades como los premios, ya que no ofrece a los afortunados un único premio, sino diferentes cantidades premiadas durante varios años.
Además, en el caso de existir más de tres ganadores, el importe del premio principal deberá dividirse entre todos ellos.
Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y los boletos se pueden adquirir a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquiera de los puntos de venta autorizados.
Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy
Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este lunes 16 de marzo son:
- Combinación ganadora: 2, 5, 24, 29, 32, 39
- Número sueño: 3
¿Qué premios ofrece?
Eurodreams se distingue de otras loterías por sus premios de tipo anual, que incluyen varias categorías con sueldos mensuales durante diferentes períodos de tiempo.
- Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.
- Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.
- Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
- Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.
- Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
- Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.
¿Cómo conseguir el número sueño?
Además de todas las categorías mencionadas, Eurodreams cuenta con los premios extra del Número Sueño, que ofrece la posibilidad de ganar 30.000 euros mensuales durante 30 años al optar a la primera categoría premiada.
Para ser el ganador, se necesita contar con seis aciertos más el “número sueño”, de lo contrario, el premio se basa en la segunda categoría, que está premiada con 2.000 euros al mes durante 5 años.
Funcionamiento del juego
Para participar, es necesario elegir una combinación formada por seis números entre el 1 y el 40, además de un número adicional —o “número sueño”— que se selecciona entre el 1 y el 5.
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