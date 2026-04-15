‘Las hijas de Bernarda’ bailan en el Palau de les Arts con textos de la directora de cine Paula Ortiz

Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana que organiza el Institut Valencià de Cultura (IVC), y el Palau de les Arts Reina Sofía acogen el estreno absoluto este jueves de Las hijas de Bernarda, la nueva creación de Taiat Dansa.

Codirigida por Meritxell Barberá e Inma García, la pieza propone una versión contemporánea del drama de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba, que incluye también textos originales de la guionista y directora de cine Paula Ortiz, con dramaturgia de Roberto Fratini. Ortiz llevó a cabo en 2015 una adaptación cinematográfica de Bodas de Sangre, titulada La novia. “Es una gran investigadora de la figura de Lorca y una creadora profundamente conectada con su universo poético” señala Barberá en una nota de presa. “Sabíamos que Bernarda era una historia importante para ella y admiramos profundamente su cine, donde hay una mirada muy coreográfica del cuerpo y del montaje”, añade.

Esta lectura coreográfica se centra en el enfrentamiento entre el principio de autoridad y el deseo de libertad, así como en otros grandes temas del texto original como la opresión, la injusticia social, la hipocresía y la violencia estructural ejercida sobre las mujeres. El centro de artes valenciano acogerá el estreno absoluto el viernes 17 de abril de 2026, en el Teatre Martín i Soler, con funciones adicionales los días 18 y 19 de abril, en el contexto de la celebración del festival.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC y directora de Dansa València, María José Mora, subraya la importancia de esta coproducción entre Dansa València y el Palau de les Arts y el papel del festival como plataforma profesional. “La programación de Las hijas de Bernarda durante las fechas de celebración de Dansa València facilita su visibilidad en un contexto en el que confluyen programadores y profesionales nacionales e internacionales, favoreciendo su difusión más allá de nuestro ámbito”.

“Desde 2019, la danza forma parte de la temporada del Palau de les Arts como un ciclo propio que se consolida y crece con cada edición, configurando una propuesta poliédrica que invita a descubrir la danza desde múltiples perspectivas artísticas y estéticas, y manteniendo una apuesta firme por el talento y el tejido creativo de la Comunitat Valenciana”, indicañalado el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega.

Desde que en 1978 el coreógrafo Mats Ek estrenara ‘La Maison de Bernarda’, no se había vuelto a abordar este clásico lorquiano con ese rigor desde la danza contemporánea. Taiat Dansa retoma ahora el texto para trasladarlo al cuerpo, al movimiento y a un dispositivo escénico que convierte el encierro de las cinco hijas en el verdadero núcleo trágico de la obra.

La propuesta sitúa a la audiencia en una posición de ‘voyeur’. “Es como si el público funcionara como un Gran Hermano que observa el experimento de privar de libertad a cinco mujeres en un espacio cerrado, bajo la autoridad absoluta de una madre”, sostiene Barberá.

Las cinco hijas son interpretadas por siete bailarinas-intérpretes: Lara Misó, Julia Cambra, Irene de la Rosa, Mariona Jaume Camps, Eila Vals, Wilma Puentes y Celia Sandoya. En esta versión, Bernarda Alba no aparece físicamente en escena.

Para las creadoras, Bernarda encarna un sistema mucho más amplio: “Representa el principio de autoridad de una España negra, castradora, que reprimía la libertad de las mujeres y les negaba cualquier capacidad de decisión. Se trataba de una realidad cotidiana en la época. Lo extraordinario fue que Lorca se atreviera a contarlo”.