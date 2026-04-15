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Tenis
TENIS | TORNEO CONDE DE GODÓ

Alcaraz, baja en el Godó por una lesión en el brazo

El número dos, atendido en el estreno del martes ante Virtanen, renuncia a saltar a la pista para enfrentarse en los octavos del jueves a Machac

Alcaraz, durante el partido del martes contra Virtanen.Enric Fontcuberta (EFE)
Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Barcelona -
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Carlos Alcaraz no continuará compitiendo en el torneo Conde de Godó debido a unas molestias en el brazo derecho. El tenista español, de 22 años, convocó este miércoles una rueda de prensa a las cinco y media de la tarde en la que anunció que no saltará a la pista este jueves para disputar el teórico partido de octavos contra el checo Tomas Machac por prudencia. El murciano sintió unas molestias en la antebrazo derecho durante el estreno del martes, frente al finlandés Otto Virtanen, de las que tuvo que ser atendido cuando habían transcurrido nueve juegos. “No tengo miedo a decir que quizá tocaba descansar esta semana”, exponía el día previo; “pero este es un lugar especial para mí y voy a venir siempre que pueda”.

Alcaraz fue examinado tras el partido del martes y nuevamente en la mañana del miércoles. “Y si hay que descansar, se descansará”, anticipó. En un principio había reservado dos horas de pista para la sesión de entrenamiento, de doce a dos, pero finalmente optó por no ejercitarse y posteriormente anunció el abandono. Alcaraz conquistó el torneo catalán en 2022 y 2023, y en el caso de que hubiera podido hacerlo de nuevo el próximo domingo, hubiera recuperado el trono que perdió recientemente tras caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo frente a Jannik Sinner.

[Noticia de última hora, en breve publicaremos la ampliación].

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