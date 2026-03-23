La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 23 de marzo

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de la primitiva reparte este lunes 6 millones de euros

La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763 bajo el nombre de “lotería por números” aunque, tras ser cancelada, volvió con fuerza y para quedarse en 1985 con el nombre actual aunque con la esencia del juego de siempre.

En total, ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar tres números hasta la categoría especial que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.

Las cantidades premiadas en cada categoría son aproximadas, ya que dependen de la recaudación total y del número de acertantes que existan.

Hoy el sorteo de La Primitiva se juega por 6 millones de euros.

En el sorteo del pasado sábado, no hubo acertantes de categoría especial ni de primera categoría, pero sí fueron cuatro los acertantes de tercera categoría que se llevaron más de 54.000 euros y los premios cayeron en Barcelona, Terrassa, Riaza y Granada.

Resultados del Sorteo de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este lunes 23 de marzo son los siguientes:

Combinación ganadora: 2, 6, 13, 17, 33, 39

Complementario: 46

Reintegro: 5

El Joker: 5004319

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado.

Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros.

Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros.

Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros.

Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros.

Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros.

Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.

Suerte en La Primitiva

Una vez terminados los sorteos del día, puedes comprobar los números premiados en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a través de la página web de EL PAÍS.

Si cuentas con alguno de los décimos premiados se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.