Live Nation, el propietario de Ticketmaster, actuó como un monopolio, según concluye el jurado

La mayor promotora de conciertos del mundo abusó de su posición de mercado y actuó de forma ilegal al vender las entradas a precios excesivamente elevados

Live Nation Entertainment, la mayor promotora de conciertos del mundo y propietaria de la plataforma de venta de entradas Ticketmaster, abusó de su posición de mercado y actuó de forma ilegal como un monopolio de la industria de los espectáculos en vivo. Gracias a ello pudo enriquecerse y vender las entradas a precios excesivamente elevados a los aficionados y fijar condiciones ventajosas para sus recintos, según ha dictaminado este miércoles un jurado federal de Nueva York.

Un total de 33 Estados y la capital, Washington D. C., demandaron al gigante de la venta de entradas y organización de conciertos y otros espectáculos en directo en un caso antimonopolio. La decisión del jurado se produce dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzara un acuerdo extrajudicial con la compañía.

El nuevo acuerdo extrajudicial entre Live Nation y Ticketmaster persigue que las empresas no tengan que ser divididas, como reclamaba inicial el Departamento de Justicia, que inició el caso en la época del presidente demócrata Joe Biden. Las dos compañías, que integran el mismo grupo, han acordado que Live Nation flexibilice las exigencias de las condiciones con los recintos donde se celebran los conciertos, para permitir que concurran varios proveedores de venta de entradas, en lugar de exigir exclusividad para Ticketmaster. El grupo también permitirá a los artistas que recurran a otros promotores cuando organicen sus giras por Estados Unidos. Pero este acuerdo no ha influido en el jurado.

El jurado, integrado por nueve personas, ha concluido que Live Nation incurrió en prácticas monopolísticas al inflar el precio de las entradas de los conciertos y abusar de su posición de dominio del mercado definiendo las condiciones de uso de los recintos donde se celebran los espectáculos en directo. El jurado consideró que Live Nation vinculó ilegalmente el uso de recintos de su propiedad con sus servicios de promoción de conciertos, según explica Bloomberg.

El jurado concluyó que la estrategia abusiva de Live Nation provocó que los espectadores y asistentes de los conciertos pagaran de media 1,72 dólares más por las entradas. El juez federal del distrito de Nueva York, Arun Subramanian, que presidió el juicio, tendrá en cuenta este hallazgo para calcular la indemnización que Live Nation deberá pagar por su conducta ilegal y cómo remediar el monopolio.

Los 33 Estados que formaron una coalición para la demanda colectiva contra Live Nation reclaman hasta 700 millones de dólares. Además, podrían solicitar sanciones adicionales por infracciones de las leyes antimonopolio estatales. También arrecian las voces de los que exigen la división de Live Nation y Ticketmaster para romper definitivamente con el monopolio.