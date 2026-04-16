Vídeo en directo | Juicio del ‘caso Kitchen’, la trama de corrupción policial vinculada al PP

Este jueves declaran en la Audiencia Nacional varios testigos entre los que se encuentran agentes de Policía, notarios, el exdirector y el director actual de la prisión de Soto del Real

La Audiencia Nacional continúa este jueves con la vista del caso Kitchen, la trama de corrupción policial que se urdió en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas e intentar frenar el avance judicial del caso Gürtel, que investigaba una red de corrupción vinculada al Partido Popular. El juzgado ha citado como testigos este jueves a los dos notarios a los que acudió el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez cuando registró los mensajes que se intercambió con el exministro Jorge Fernández Díaz relacionados supuestamente con este operativo parapolicial por el que ambos están acusados.

También está previsto que declaren como testigos en esta sexta jornada de juicio el actual director de la cárcel madrileña de Soto del Real y su predecesor. El extesorero del PP Luis Bárcenas ingresó en este centro penitenciario cuando se decretó su prisión provisional en 2013 y luego regresó en 2018 para cumplir condena por el caso Gürtel.

Con anterioridad, declararán una decena de agentes de policía. Varios de ellos han reconocido ya, como lo hicieran este miércoles varios de sus compañeros, que participaron en el seguimiento de la familia de Bárcenas.