La Audiencia Nacional rechaza encarcelar al ex número dos de Interior durante el juicio de Kitchen

El tribunal descarta la petición del PSOE, que también solicitó la reclusión del comisario que asesoró a María Dolores de Cospedal

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del PSOE de que se ordene el ingreso en prisión provisional de dos de los principales acusados en el juicio del caso Kitchen, que arrancó el pasado lunes. El tribunal ha descartado la solicitud de los socialistas, personados como acusación popular, de que se decrete la reclusión de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy y mano derecha de Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior; y del comisario Andrés Gómez Gordo, quien fue asesor de María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP. El partido de izquierdas quería así evitar un posible “riesgo de fuga”.

Para rechazar la petición del PSOE, los magistrados sostienen que Martínez y Gómez Gordo “han venido compareciendo desde el inicio del juicio oral y han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial que se les haya efectuado”. Los jueces añaden que no se ha detectado que “hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad y para el exasesor de Cospedal, se ha opuesto a este encarcelamiento reclamado por el PSOE.

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