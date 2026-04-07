Vídeo en directo | Segunda jornada del juicio del ‘caso Kitchen’

La Audiencia Nacional reanuda la vista oral que sienta en el banquillo a las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía de Rajoy

La Audiencia Nacional celebra este martes la segunda sesión del juicio sobre el caso Kitchen, la operación de espionaje urdida en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas. La vista oral, que comenzó este lunes con la exposición de las cuestiones previas, se reanuda con las réplicas de las acusaciones a, entre otros asuntos, la petición de las defensas de anular pruebas clave incorporadas al sumario y suspender el proceso por falta de competencia de la Audiencia Nacional —para enviar así la causa a los juzgados ordinarios de Madrid—.

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En el banquillo se sientan las antiguas cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro de Interior de 2011 a 2016, se erige como el principal acusado. Pero lo acompañan Francisco Martínez, su antigua mano derecha y secretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo; Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas a quien la trama captó como confidente; y otros seis ex altos mandos policiales, como el comisario José Manuel Villarejo.