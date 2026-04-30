31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México: fecha, horario y recomendaciones para asistir en el Día del Niño

Los títeres chilenos cerrarán una gira por el país, que les ha llevado a Guadalajara, Puebla, Mérida y la capital, para luego reanudar sus presentaciones en Chile

El Zócalo de Ciudad de México se prepara para vivir uno de los conciertos infantiles más esperados del año: el emblemático espectáculo chileno 31 Minutos llega a la Plaza de la Constitución este jueves 30 de abril para celebrar el Día del Niño. La cita está programada para las 19.00 horas, con acceso gratuito para todo el público y como parte de la oferta cultural impulsada por el Gobierno capitalino y la Secretaría de Cultura. Con esta presentación, 31 Minutos cierra una gira en México —donde Tulio, Juanín y Bodoque han visitado Estados como Jalisco, Puebla y Yucatán— para después continuar con más conciertos en Chile.

Pese a la contingencia, el show sigue

El concierto de 31 Minutos forma parte de la programación del Zócalito de las Infancias 2026, un festival gratuito cuya segunda edición inició días antes en el mismo espacio, del 24 al 26 de abril, con actividades diurnas orientadas a los niños. El programa se canceló el sábado pasado debido a la activación de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México; no obstante, la presentación de 31 Minutos sigue en pie y se llevará a cabo como se había planeado originalmente.

El concierto combinará los clásicos musicales del conjunto chileno con un formato de espectáculo en vivo pensado para ser disfrutado tanto por niños como por jóvenes y adultos que crecieron con el programa. Se espera la sonorización de temas emblemáticos como Mi muñeca me habló, Bailan sin cesar y Mi equilibrio espiritual, junto con la intervención de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana Tufillo y Calcetín con Rombos Man, que se han convertido en figuras de culto en la región.

31 Minutos surgió en la señal Televisión Nacional de Chile hace más de dos décadas como un programa de televisión infantil‑satírico que mezclaba títeres, humor absurdo y crítica social. Se convirtió rápidamente en un fenómeno que trascendió fronteras y llegó a consolidarse como un referente cultural en gran parte de Latinoamérica. En México, la banda y sus personajes se integraron al imaginario popular de varias generaciones, que crecieron identificándose con su ironía sutil, sus letras irreverentes y su capacidad para abordar temas cotidianos desde un lenguaje cercano y lúdico.

Recomendaciones para asistir

El Gobierno de Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para quienes planean asistir este jueves al concierto de 31 Minutos: llegar con anticipación y llevar ropa cómoda, gorra y protector solar, así como agua envasada para evitar deshidratarse o sufrir insolaciones. También se recomienda ubicar las salidas de emergencia, seguir las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil y que los asistentes acuerden un punto de reunión con sus acompañantes. Por último, está prohibido llevar cualquier objeto punzocortante, vidrio y mochilas grandes. Se espera que este jueves se registre un clima parcialmente nublado en la capital.

El aforo de la Plaza de la Constitución, aunque amplio, puede saturarse rápidamente por la popularidad de la agrupación. Se sugiere llegar desde las 16.00 o 17.00 horas. También conviene revisar los anuncios de cierres viales y rutas alternas que la autoridad capitalina publicará en sus canales oficiales en las horas previas al evento.

Transmisión en televisión pública

Para quienes no puedan asistir al Zócalo, el espectáculo de 31 Minutos será transmitido en vivo por Canal 11 y Canal 14, permitiendo que las familias desde casa puedan formar parte de la celebración del Día del Niño.

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