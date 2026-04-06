El juicio del ‘caso Kitchen’, en directo | La Audiencia Nacional acoge desde este lunes la vista contra el exministro Jorge Fernández Díaz

La Audiencia Nacional da este lunes el pistoletazo de salida al juicio sobre el caso Kitchen. El tribunal acoge la esperada vista oral contra las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Una decena de personas se sientan en el banquillo, con el conservador exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza, acusadas de poner en marcha en 2013 una operación policial sin control judicial para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y robarle material comprometedor que aún pudiera guardar sobre el partido, acorralado entonces por el caso Gürtel (por el que acabó condenado).

Los magistrados, que calculan que el juicio no acabe hasta finales de junio, han reservado las cuatro sesiones de esta primera semana para la fase de cuestiones previas. Fuentes jurídicas indican que las defensas aprovecharán ya sus primeras intervenciones para tratar de anular algunas pruebas clave, como los audios que el comisario José Manuel Villarejo grabó durante lustros en secreto. Para tratar de afianzar sus acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción también envió hace unos días al tribunal nuevos correos electrónicos que se cruzaron algunos de los principales sospechosos.

A Fernández Díaz, quien fuera ministro del Interior de 2011 a 2016 y para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión, lo acompañan otros ex altos cargos de Interior y de la Policía. A su lado se sentarán Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo. La lista de acusados la completan Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado por la trama como confidente y que cobró de los fondos reservados; y otros seis exmandos policiales: los comisarios José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo (que fue asesor de Cospedal), José Luis Olivera (exjefe de la UDEF y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y Marcelino Martín Blas (antiguo responsable de Asuntos Internos); así como los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.

El comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, es el undécimo acusado y no está previsto que se siente en el banquillo debido a su estado de salud tras sufrir un ictus en mayo de 2022.