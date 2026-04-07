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Hoy en EL PAÍS
kitchen

Espías, un falso cura y el chófer parecido a un cocinero: las claves del caso Kitchen

La trama para frenar la investigación de la corrupción del PP ha empezado a juzgarse este lunes en la Audiencia Nacional

Ana FuentesJ. J. Gálvez
Madrid -
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Este lunes arrancó en la Audiencia Nacional el juicio por la Operación Kitchen, una trama parapolicial que se urdió en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, e intentar frenar el avance judicial del caso Gürtel, que investigaba una red de corrupción vinculada al Partido Popular.

La Kitchen es uno de los mayores escándalos de corrupción institucional de la democracia española, en el que se emplearon mandos policiales, fondos reservados y recursos públicos para proteger al partido en el poder. Hasta el 30 de junio se sentarán el banquillo antiguos altos cargos de Interior, entre ellos el ex ministro Jorge Fernández Díaz, y policías como el comisario Villarejo.

Nuestro compañero Chema Gálvez, experto en tribunales, nos explica las claves del caso.

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