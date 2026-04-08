La Audiencia de Madrid desecha el testimonio de Aldama porque solo aporta “hipótesis o conjeturas” sobre Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el comisionista Víctor de Aldama declare como testigo en la causa abierta contra Begoña Gómez porque solo ha ofrecido afirmaciones “genéricas” y sin relevancia sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No se aporta el más mínimo indicio que resulte útil para la investigación penal, únicamente se mencionan hipótesis, presunciones o conjeturas”, subraya el tribunal, que tumba así la iniciativa de las acusaciones populares —que incluyen a grupos ultras como Vox, Manos Limpias y Hazte Oír—, que querían interrogar al empresario después de que este se refiriera a ella en una entrevista en la prensa.

El juez instructor Juan Carlos Peinado ya desechó el pasado agosto citar como testigo a Aldama. El magistrado, muy cuestionado por sus erráticas pesquisas sobre la esposa de Sánchez (corregidas por todas las instancias superiores), consideró que las palabras del corruptor confeso en un medio de comunicación (“Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa” porque “lo que le interesaba era que la familia Hidalgo la patrocinara sus cosas”) no eran suficientes para llamarlo a declarar.

En esa misma línea se pronuncia ahora la Audiencia de Madrid: “Las declaraciones ante un medio de comunicación de Víctor de Aldama [...] son tan breves que resultan muy genéricas, no aportando ningún dato a partir del cual se le pudiera tomar declaración como testigo”. “Se dice que Begoña Gómez usaba su ascendencia para conseguir beneficios para la cátedra [que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid], pero no se dice de qué forma y a través de quién”, ahondan los magistrados.

El tribunal provincial critica que el comisionista muestre su “disposición para hablar de la principal investigada en estas diligencias, diciendo que ‘está deseando que el juez le llame”; mientras solo ofrece afirmaciones “difusas”, “sin entender lo que es una declaración judicial”. “[No] aporta un solo dato que sea útil para esta investigación o sirva para dirigirla hacía la averiguación de los delitos que se investigan en este procedimiento”, apostilla la Audiencia de Madrid.

Aldama se encuentra enfrentado abiertamente contra el Gobierno desde que, para quedar en libertad en noviembre de 2024, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para confesar e implicar a José Luis Ábalos en la supuesta red corrupta montada en el Ministerio de Transportes para amañar la adjudicación de contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia —una presunta trama que se está juzgando actualmente en el Tribunal Supremo—. Desde entonces, el empresario mantiene una tensa guerra contra el Ejecutivo socialista.