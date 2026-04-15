El Gobierno de Trump intenta obligar a Reddit a desvelar la identidad de un usuario crítico con el ICE

La abogada denuncia la violación de la libertad de expresión de su defendido, que reposteó un comentario dando datos del agente que mató a Renée Good en Minneapolis

La Administración de Donald Trump se ha caracterizado por perseguir e incluso castigar a quienes no apoyan su campaña contra la inmigración. En ese contexto, el Gobierno está exigiendo a la red social Reddit que le proporcione los datos de uno de sus usuarios, que se presenta con el nombre genérico de John Doe, crítico con la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés).

Lauren Regan, abogada del Civil Liberties Defense Center (CLDC), la organización con base en Oregón que se ha hecho cargo de la defensa, denuncia que es un caso más de esta Administración contra la libertad de expresión: “Todo apunta a que es una redada indiscriminada a gran escala, una violación tanto de la Cuarta Enmienda como de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, las cuales garantizan, respectivamente, nuestro derecho a la privacidad y nuestro derecho a la libertad de expresión”.

La libertad de expresión solo se puede limitar cuando hay una amenaza latente, pero Regan afirma que ninguna de las publicaciones de su cliente en Reddit entra en esa categoría. El post más polémico parece ser uno que replicó el de otro usuario que se refería al agente federal que mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Good en Minneapolis en enero. Después de que los medios identificaran a Jonathan Ross como el agente que disparó contra Good, John Doe compartió una publicación que decía que Ross había vivido en Chaska, Minnesota, que se había criado en Indiana y que había servido en la Guardia Nacional de Indiana: detalles biográficos que circulaban ampliamente en aquel momento. “Ojalá termine trasladado a la Penitenciaría Estatal de Stillwater”, decía la publicación, según recogió The Intercept, que adelantó el caso.

“No logramos comprender por qué el Gobierno federal se ensañaría con una persona como esta, destinando a ello todos los recursos y el esfuerzo que están invirtiendo. Nuestra única hipótesis es que, si esta persona está siendo perseguida por el Gobierno a causa de sus expresiones, entonces cualquier otra persona que se manifieste de manera crítica hacia la actual Administración o hacia las políticas de control migratorio en foros públicos —como Reddit o Meta— podría convertirse también en un objetivo", argumenta Regan.

La solicitud a las plataformas digitales para la identificación de personas no es rara, pero este caso destaca porque la citación, presentada por la fiscalía de Washington D. C., es ante un gran jurado federal. “Es el paso previo a que el Gobierno federal proceda a presentar cargos penales. Por lo tanto —y esto es importante— no se trata simplemente de una medida de control migratorio; es algo distinto. Están llevando a cabo una investigación —o intentando obtener la autorización— para formular cargos penales federales contra alguien, alguien cuya identidad desconocemos”, explica David Green, asesor jurídico senior de Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización especializada en los derechos digitales y que ha defendido en los tribunales casos similares.

Un gran jurado federal es un grupo de 16 a 23 ciudadanos que determina, de forma secreta y sin juez presente, si existe “causa probable” para creer que se ha cometido un delito federal y, por tanto, emitir una acusación formal. Las actuaciones del gran jurado son, a menudo, favorables a los fiscales, dado que los paneles generalmente solo escuchan las pruebas presentadas por la acusación.

Reddit tenía hasta este 14 de abril para proporcionar los datos personales de su usuario, pero el plazo se ha ampliado hasta el viernes. Agentes del ICE han intentado sin éxito identificar a John Doe desde hace más de un mes. En marzo, el Departamento de Seguridad, encargado del ICE, presentó en California un requerimiento administrativo, que tradicionalmente se usaba para casos de delitos graves como tráfico de menores, para averiguar su identidad. Reddit lo notificó a su usuario y la defensa presentó una moción para anularlo. La Administración acabó retirando su petición. En su segundo intento han optado por el gran jurado federal en la capital.

Las protestas por los casos de Good y Alex Pretti, otro ciudadano abatido a tiros por agentes migratorios en Minneapolis, dispararon la revelación de la identidad de muchos agentes del ICE, cuyos datos se recopilan en un sitio web llamado ICE List, creado por el ciudadano holandés Dominick Skinner. La lista incluye los nombres de unos 2.000 funcionarios y el Departamento de Seguridad Nacional ha denunciado la persecución y el riesgo que enfrentan los agentes por ser identificados.

La comparecencia ante un gran jurado es delicada para Reddit, que afirma defender la libertad de expresión y proteger a sus más de 120 millones de usuarios. En una respuesta a EL PAÍS enviada por email, la empresa ha declarado que “la privacidad es fundamental para el funcionamiento de Reddit, y nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de protegerla. No compartimos información de forma voluntaria con ningún gobierno, y menos aún la relativa a usuarios que ejercen su derecho a criticar al gobierno o a organizar protestas. Evaluamos la suficiencia legal de cada requerimiento y, de manera habitual, nos oponemos a aquellas solicitudes que resultan excesivamente amplias o que amenazan los derechos civiles. Cuando la ley nos obliga a divulgar datos, proporcionamos únicamente la información mínima indispensable y notificamos al usuario siempre que es posible, para que este pueda defender sus intereses”.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, la empresa ha registrado un aumento de las peticiones de identificación de sus usuarios. Entre enero y junio recibió un 12% más de solicitudes de información sobre sus usuarios provenientes de organismos gubernamentales y fuerzas del orden de todo el mundo. El 66% de las 1.179 solicitudes fue de agencias de Estados Unidos, incluyendo 423 citaciones y 27 órdenes judiciales. Reddit divulgó datos de usuarios en el 82% de esos casos.

La mayoría se refiere a la seguridad infantil, pero han aumentado las que responden a otro tipo de investigaciones. La divulgación de la información básica del suscriptor (BSI) puede incluir: la dirección de correo electrónico del titular de la cuenta; direcciones IP; el número de teléfono; e información financiera asociada a la cuenta.

El incremento de las citaciones relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración ha aumentado con la Administración actual. “No solía ser habitual, pero en los últimos ocho meses se ha vuelto muy común”, afirma Green. “Muchas de las citaciones que hemos visto se enfocaban a grupos que monitoreaban las actividades del ICE, aunque solo fuera informar sobre las operaciones de la agencia en su zona u organizar el apoyo para los migrantes”.