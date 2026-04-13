El ICE detiene en Florida a Rafael Zaga Tawil, acusado en México de un fraude millonario al Infonavit

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil ha sido detenido por la agencia antiinmigrantes de Estados Unidos, ICE, en el Estado de Florida, por irregularidades en su situación migratoria. La página web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indica que Zaga Tawil se encuentra en el centro de detención del condado de Glades. El empresario es acusado por la justicia de México de un presunto fraude millonario al Infonavit, la instancia de créditos de vivienda de interés social para los trabajadores, hace más de una década. Es posible que México solicite a Estados Unidos que le entregue al empresario para procesarlo, como ha ocurrido con otros personajes acusados de corrupción que han caído en manos de ICE.

La Fiscalía General de México (FGR) señala a Zaga Tawil; a su hermano, Teófilo, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero. La acusación apunta a la firma Telra Realty, en la que participan los familiares, y el contrato que le adjudicó el Infonavit en 2014 para el programa de Movilidad Hipotecaria. Tres años después, la dependencia terminó anticipadamente el contrato, que derivó en el pago de una indemnización de 5.088 millones de pesos (294 millones de dólares) a Telra. Según la Fiscalía, esa indemnización fue ilegal, y estuvo planeada, supuestamente, por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga.

Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran el priista David Penchyna y el hoy senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones. El Gobierno intenta desde hace varios años recuperar el dinero que salió de las arcas del Infonavit y llevar a los involucrados ante la justicia. Sin embargo, el caso se ha atorado en los tribunales y varios acusados ―entre empresarios y exfuncionarios— se encuentran en libertad. Reforma dio a conocer que, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un lujoso departamento en Miami, Florida, por cuatro millones de dólares.

Fue en ese Estado del sur de EE UU donde el ICE detuvo al empresario. Zaga Tawil alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra, según documentos judiciales de EE UU consultados por EL PAÍS.

La dura política antiinmigrantes de Donald Trump ha derivado en una interesante sintonía con algunos requerimientos judiciales de México. Hace unas semanas, ICE detuvo a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte; la FGR pidió su entrega para procesarla por acusaciones de corrupción. Los casos, sin embargo, no siempre han tenido un final tan conveniente. Está el ejemplo del abogado Víctor Álvarez Puga, acusado en México de un inmenso fraude fiscal con empresas factureras. Fue detenido por ICE, pero, aunque la Fiscalía anunció que solicitaría su extradición, esta no ha ocurrido a la fecha, y Álvarez Puga ya no está bajo custodia de EE UU.