Ayuso y la oposición vuelven a reencontrarse en la Asamblea en plena disputa por la regularización de inmigrantes

El debate migratorio vuelve a la primera línea y lo hace con toda su crudeza. La regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, de la que esta semana se han ido conociendo detalles, como que los solicitantes tendrán que entregar un certificado de antecedentes penales, va a ser protagonista del debate de este jueves en la Asamblea de Madrid.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a recurrir el real decreto por entender que se trata de un ataque frontal contra ella, aunque la norma en realidad afecta a toda España. Aduce que el aluvión de inmigrantes podría colapsar los servicios públicos madrileños, algo que no ha ocurrido nunca en las otras regularizaciones que hicieron José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero.

“Lo apoya la patronal. Lo apoya el Vaticano. Se oponen ella y Vox, que son lo mismo”, dicen desde el PSOE, que este miércoles preparaba las intervenciones de su portavoz, Mar Espinar. La sensación de que Ayuso trata de evitar que la extrema derecha le lleve a perder la mayoría absoluta el año que viene, cuando se celebran elecciones en Madrid, ha hecho que sus políticas se hayan escorado.

Ayuso aviva el miedo a la migración, pero al tiempo defiende el impacto de los latinoamericanos en la ciudad. Su crítica se suele dirigir a los inmigrantes musulmanes, objeto de sospecha también para Vox. La presidenta se ha instalado en el discurso de que la islamización es un peligro para Europa y que, después de países como Francia, esos problemas llegarán a Madrid. Ha llegado incluso a verbalizar que el Gobierno socialista utiliza regularizaciones y nacionalizaciones para cambiar la demografía para beneficiar al PSOE. Este jueves, el asunto va a ser motivo de una discusión en la que también entrará Más Madrid, el otro partido de izquierdas en la oposición.