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Comunidad Valenciana
Malos Tratos

Un concejal de Vox en Montserrat (Valencia) entrega su acta tras ser denunciado por maltrato

Carlos Martínez no puede acercarse a menos de 300 metros de su pareja, según la orden de alejamiento dictada por una jueza

Fachada del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia)GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS (GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS)
Agencias
Valencia -
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El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), Carlos Martínez Salvador, ha entregado su acta como edil según ha informado su partido, después de que se haya publicado que un juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento tras una denuncia por malos tratos, una acusación de que la que afirma es inocente.

La titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent le ha impuesto una orden de alejamiento por la que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes, según avanza Levate EMV. El alcalde de Montserrat es Sergio Vilar, del PP.

En un comunicado remitido este jueves, Vox señala que Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras los “hechos conocidos en las últimas horas y en el marco del procedimiento judicial abierto en relación con los mismos”. “La decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general”, añade.

Afirma que Carlos Martínez “ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido”.

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