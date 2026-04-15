Pablo Motos y Sonsoles Ónega se disculpan tras afirmar erróneamente que los libros tienen el 21% de IVA: “Nadie comprobó el dato”

Pablo Motos y Sonsoles Ónega han pedido disculpas en sus respectivos programas este miércoles por un dato erróneo. El martes, durante la entrevista de la periodista y escritora en El hormiguero, afirmaron que el IVA de los libros era del 21%, y ambos pedían que se rebajara, o incluso se eliminara, para facilitar el acceso a la lectura. Sin embargo, desde 1992 a los libros físicos se les aplica el IVA reducido, un 4%, el mismo que tienen los libros electrónicos desde 2020.

“Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto”, comenzó Motos en el arranque del programa estrella de las noches de Antena 3. Según ha explicado, el presentador sacó el tema a colación a petición de la propia entrevistada, que acudía al espacio a presentar su nueva novela, Llevará tu nombre. “Nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato, que es un error. Resulta que el IVA de los libros es un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata, os pido disculpas y os garantizo que no volverá a pasar”, dijo de pie en el centro del plató antes de dar paso al invitado de esa noche en el programa.

Horas antes, en Y ahora, Sonsoles, fue la propia ganadora del Premio Planeta 2023 la que hizo públicas sus disculpas. “Ayer nos equivocamos en El hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21%, sino que es un 4%. Error, error, error, me fustigo”, dijo la presentadora. “Llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato”, continuó, confirmando que la responsabilidad del error fue suya. “Aprovecho para pedir perdón por el error, absolutamente involuntario, sin ninguna intención de desinformar ni manipular ni nada”, completó.

A lo largo de todo el miércoles, las redes se habían llenado de comentarios reprochando a los dos presentadores el error. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ironizó en X: “Siempre he admirado la versatilidad de los presentadores de televisión. Tienen tiempo y talento para presentar programas y escribir novelas de mucha calidad. Pero parece que no les queda tiempo para informarse previamente de lo que hablan”. El mensaje de El hormiguero que incluía ese momento del programa acumula miles de respuestas y una “nota de la comunidad” en la que se explica que el IVA de los libros, tanto en formato físico como digital, es del 4%.

En la pregunta que dio origen a la polémica, Pablo Motos aseguraba que, mientras que el IVA del cine se bajó al 10%, “el de los libros sigue siendo un 21%, lo mismo que un paquete de Ducados. ¿Se entiende un 21% de IVA en un libro?“. Cuestión con la que Sonsoles Ónega se mostraba de acuerdo y proponía “hacer campaña por rebajar el IVA de los libros”. “Es un dinero”, decía la escritora. “Yo quiero que la gente compre muchos libros. Una idea puede ser que bajemos un poco el IVA de los libros”, insistía.

“Si quieres un país culto, que lea, dale alguna facilidad. Sería una cosa muy celebrada”, completaba Pablo Motos tras proponer incluso que la literatura estuviera exenta de IVA. A continuación, mencionaban al presidente del Gobierno, con la esperanza de que le llegara el mensaje.