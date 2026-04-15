Estados Unidos destaca la reducción de muertes por sobredosis gracias a “la cooperación con México”

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, ha resaltado la colaboración del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum para “desmantelar a los carteles”

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, ha destacado este miércoles que las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron un 35% al cierre de 2025 desde el pico de la epidemia provocada por los opiáceos iniciada en 2023. La disminución se explica por la “cooperación con México” para “desmantelar los carteles”, de acuerdo con el representante de Washington en Ciudad de México.

El mensaje, publicado en redes sociales, es un nuevo visto bueno de la Casa Blanca a la estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha redoblado los esfuerzos para descabezar a las organizaciones del crimen organizado. El ejemplo más reciente fue el abatimiento en febrero de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, ha afirmado Johnson, al frente de la legación desde el año pasado. Horas antes, en la tarde del martes, Johnson destacó la detención de cuatro integrantes de Los Salazar, grupo vinculado al Cartel de Sinaloa, en California.

“Acciones como esta contra el Cartel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de Donald Trump para poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y detener el flujo de armas de fuego ilegales”, afirmó en redes sociales.

Este último punto no es un detalle menor. El Gobierno de Sheinbaum, así como el de su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador, ha desplegado una estrategia legal para relacionar directamente la violencia provocada por los carteles con el tráfico de armas desde Estados Unidos. De hecho, el Ejecutivo encabeza una causa legal que sigue activa en el Estado de Arizona.

Un día antes del mensaje de Johnson, Washington anunció el congelamiento de los bienes y propiedades en EE UU de tres personas presuntamente vinculadas con el Cartel del Noreste en Tamaulipas así como dos casinos en el Estado norteño.