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Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 23 de marzo

El sorteo de Bonoloto de este lunes juega por la parte proporcional de la recaudación

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
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Madrid -
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LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo, hubo un acertante de primera categoría que se llevó un premio valorado en más de 680.000 euros siendo su boleto sellado en Torrent (Valencia). De segunda categoría, hubo también otro ganador que se llevó más de 114.000 euros y selló su boleto agraciado en Écija (Sevilla).

Resultados de la Bonoloto de hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este lunes 23 de marzo han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 7, 9, 13, 18, 24, 30
  • El complementario: 43
  • El reintegro: 2

Además, consulta todas las cantidades premiadas según las categorías del sorteo:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro: acierto del número de reintegro

Comprobar los números premiados

Puedes consultar los números premiados del sorteo del día en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a través de la página de Sorteos de EL PAÍS.

Si resultas agraciado con alguno de sus premios, deberás fijarte en la normativa de SELAE para cobrar los premios. Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.

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