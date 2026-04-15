Irán amenaza con impedir el comercio marítimo en la región si EE UU sigue bloqueando Ormuz

Lanzamiento de un misil de largo alcance del sistema de misiles de defensa aérea Bavar-373, de fabricación iraní, durante unas maniobras en el desierto de Kavir, en Irán, en febrero de 2025.

Irán y Estados Unidos están acercando posturas en las últimas horas de este miércoles para celebrar una nueva reunión e incluso sellar la extensión del alto el fuego de 15 días concebido para acompañar las conversaciones de paz y cuyo fin se acercaba peligrosamente (el próximo miércoles) con el diálogo en punto muerto, según fuentes regionales citadas por la agencia Associated Press. El Ministerio iraní de Exteriores no ha confirmado ni desmentido el acercamiento. Las alarmas llevan días encendidas desde que la primera y única jornada del diálogo, el pasado fin de semana, acabara abruptamente sin acuerdo ni fecha para la siguiente, aunque nadie da por muerta la tregua y Pakistán, el mediador, trata de organizar otra cita en breve.

Mientras, lo que más pone en peligro el alto el fuego es la escalada —dialéctica y en los hechos— en torno al estrecho de Ormuz, donde Washington aplica desde el domingo su propio bloqueo, que se suma al del régimen de Teherán desde que EE UU e Israel comenzaron la guerra, el 28 de febrero, y acaba de anunciar el envío de más soldados. Este miércoles, Alí Abdolahi, el comandante del Cuartel General Central, el mando conjunto que toma las decisiones militares, ha amenazado con impedir el comercio (“ningún tipo de exportación ni importación”, ha precisado) en el Golfo y en los mares de Omán y Rojo, si las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo.

Abdolahi ha definido el nuevo cerco naval de Washington a los buques comerciales y petroleros iraníes como una “acción ilegal” que vulnera el alto el fuego. Y, en el marco de la guerra propagandística, Teherán ha anunciado que otro de sus petroleros ha cruzado el Estrecho hacia el puerto iraní de Bandar-e Imam Jomeyni pese al bloqueo, según la agencia de noticias Fars, vinculada al régimen. Se trata de una embarcación de gran envergadura, sancionada por Washington y con capacidad para transportar dos millones de barriles de crudo, aunque la agencia no precisa si regresaba con carga o sin ella. Se suma a los tres buques cisterna ligados a intereses chinos e iraníes —dos de ellos también sancionados por Washington— que lograron cruzar en la víspera el paso marítimo del Golfo.

Más de 10.000 soldados aplican el bloqueo, en el que Estados Unidos amenaza con destruir cualquier tipo de embarcación rápida iraní que se acerque a sus buques castrenses. El Mando Central, que dirige las operaciones militares en Oriente Próximo, envió el lunes un mensaje a los buques en la zona advirtiendo de que serán “interceptados, desviados o capturados” si atraviesan la zona bloqueada sin su autorización, salvo para ir a puertos no iraníes.

Pese a la parálisis negociadora, al pulso en torno a Ormuz y a los constantes bombardeos israelíes en Líbano (35 muertos en la víspera, 17 en lo que va de jueves, de los que cuatro eran paramédicos), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y que Teherán busca llegar a un acuerdo rápidamente. Tanto el mediador, Pakistán, como Irán y EE UU coinciden en que la reunión del viernes en Islamabad generó avances, pero encalló en el asunto nuclear, que Trump definió como el más relevante.

Según filtraciones posteriores, los negociadores estadounidenses insistieron en una moratoria de 20 años; los iraníes ofrecieron cinco, con disposición a pactar otra cifra si era de “un solo dígito”, y los primeros se levantaron de la mesa: sentían que Teherán buscaba regatear sobre lo que su líder, el vicepresidente J. D. Vance, había definido públicamente como su “mejor y definitiva oferta”.

Nueva reunión

Fuese o no definitiva, no parece, en cualquier caso, que concluyesen las oportunidades de explorarla. Trump habló este martes de una nueva reunión en Islamabad este miércoles o jueves. Parece poco probable porque no ha sido aún confirmada y porque el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tiene previsto salir este miércoles del país y no regresar hasta el sábado. Islamabad busca celebrarla igual en los próximos días.

El presidente de EE UU también ha señalado que pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que no diese armas a Irán y que este le respondió que “en esencia, no lo estaba haciendo”. “Había oído que China está suministrando armas a Irán; es decir, se ve por todas partes”, declaró Trump en una entrevista con la cadena Fox, en referencia a las informaciones en medios estadounidenses de que Pekín se prepara para enviar armamento avanzado a Irán.

Según una investigación difundida este miércoles por Financial Times, China ya proporcionó secretamente a los iraníes en 2024 un satélite espía que emplearon durante la actual guerra para atacar bases militares estadounidenses en todo Oriente Próximo, como reflejan las listas de coordenadas, imágenes satelitales y análisis orbitales.

Mientras, en Líbano, donde Israel rechaza aplicar el alto el fuego y sus tropas rodean un municipio del sur simbólico para Hezbolá, Bint Jbeil, aún reverbera la primera reunión diplomática directa en décadas con el Gobierno de Israel, celebrada en la víspera en el Departamento de Estado de EE UU y criticada por Hezbolá, el partido-milicia chií aliado de Teherán.

Hasan Fadlala, miembro del bloque parlamentario de Hezbolá, ha criticado al Ejecutivo de Beirut por entrevistarse con el “enemigo” sin lograr una sola demanda (como el alto el fuego), solo “elogios”. “¿Acaso el Gobierno no se da cuenta del peligro de lo que ha emprendido? ¿Y entiende que ha tomado un camino equivocado que solo conduce a aumentar la división entre los libaneses?”, ha señalado en una declaración televisada.