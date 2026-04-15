Un Arsenal rebajado se cita con el Atlético en las semifinales de la Champions

Por segunda campaña consecutiva, por cuarta vez en su historia, el Arsenal pone pie en las semifinales de la máxima competición continental. Sin brillo, pero con brío, en un momento de la temporada en el que emite señales de bloqueo, huérfano de futbolistas diferenciales de medio campo hacia delante como Odegaard o Merino. Ese Arsenal que durante largos pasajes del curso lució exuberante semeja ahora un equipo cansado. Ante el Sporting luso, un equipo que apenas en 1983 se había dejado ver a esta altura de la competición, se dejó ir hasta que se llevó un par de sustos. Luego quiso imponerse, pero sin argumentos. Y siempre sintió la amenaza de su rival, un equipo tan meritorio como limitado que llegó vivo hasta los minutos de la verdad entre la preocupación de la grada, que festejó el pase entre una mezcla de algarabía y alivio para citarse con el Atlético en semifinales. El líder de la Premier llega con lo justo a esa cita.

ARS Arsenal 0 David Raya, Piero Hincapié, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, William Saliba, Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze (Gabriel Jesus, min. 78), Gabriel Martinelli (Leandro Trossard, min. 78), Noni Madueke (Max Dowman, min. 62) y Viktor Gyökeres (Kai Havertz, min. 55) SPL Sp. Portugal 0 Rui Silva, Ousmane Diomande, Eduardo Quaresma (Georgios Vagiannidis, min. 84), Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hidemasa Morita (João Simões, min. 76), Trincão (Rafael Nel, min. 84), Morten Hjulmand, Pote (Daniel Bragança, min. 70), Geny Catamo (Geovany Quenda, min. 70) y Luis Suárez Arbitro François Letexier

Tarjetas amarillas Arteta (min. 69), Maximiliano Araujo (min. 78), Gomes Borges (min. 93)

Se clasificó el Arsenal, que hizo valer el gol de Havertz en Lisboa. Por el camino pasó por algún apuro, como el que le generó el lateral Quaresma en el final de la primera parte con un disparo que acabó en uno de los palos de la meta de David Raya. Se dejó ver el Sporting, que nunca ha llegado a una semifinal de la Champions. Tampoco es que lo mereciese en esta ocasión, peleón, pero sin argumentos para hacerle daño a su rival, que fue a más con el paso de los minutos y acabó defendiendo el resultado con el balón en los pies.

Todo ocurrió en un partido apagado, también sin ritmo, que amaneció y transcurrió perezoso porque el Arsenal, arrollador en tantos tramos de la temporada, apenas encontró caminos hacia la portería de Rui Silva y se limitó a llegar a la meta. Se tapó el Arsenal en un partido sin apenas ocasiones en el que el Sporting puede argumentar que en la última acción del partido pudo llevar el partido a la prórroga en los pies de Simoes.

Antes no hubo luz. Apenas una vez tiró el Arsenal entre palos, huérfano de producción ofensiva, cauto desde que en la pizarra Mikel Arteta dibujó una zaga con dos centrales postizos como laterales. Son tiempos de prudencia para los londinenses, que se toparon con un rival en desventaja que jamás quiso arriesgar. Y tampoco encontró cómo imponerse, más allá de un intento de Trossard que fue al palo en la recta final del partido, y evitar las incertidumbres de un epílogo apretado.