El mejor Madrid asoma en la despedida de la Champions

El equipo de Arbeloa se adelantó tres veces para igualar la eliminatoria con un buen partido en el que, hasta la discutible expulsión de Camavinga, aguantó el asedio alemán y respondió golpeando a la contra

Pese a todas sus decepciones de estos meses, el Real Madrid pisó el estadio del Bayern y se transformó en algo que volvió a parecerse mucho a su leyenda, muy cerca de dar la vuelta al 1-2 de la ida, casi siempre por delante en el marcador en un vibrante intercambio de golpes en el que resistía el dominio de los alemanes y liberaba su velocidad vertiginosa con descargas tremendas. Sostuvo el pulso de un equipo de enorme tonelaje hasta que Camavinga, que entró de refresco, vio dos amarillas, la segunda muy discutible. Entonces lo trituró el Bayern, después de una función de gran altura en la que compitió como pocas noches este curso. Pero volvió a quedarse fuera de la Champions en cuartos, mientras el Bayern avanza a las semifinales contra el PSG.

BAY Bayern 4 Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Josip Stanisic (Alphonso Davies, min. 45), Dayot Upamecano, Luis Díaz, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry (Jamal Musiala, min. 60), Michael Olise y Harry Kane RMA Real Madrid 3 Andrii Lunin, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold (Thiago Pitarch, min. 89), Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler (Franco Mastantuono, min. 89), Jude Bellingham, Federico Valverde, Brahim Díaz (Eduardo Camavinga, min. 61), Kylian Mbappé y Vinícius Júnior Goles 0-1 min. 0: Güler. 1-1 min. 5: Aleksandar Pavlovic. 1-2 min. 28: Güler. 2-2 min. 37: Kane. 2-3 min. 41: Mbappé. 3-3 min. 88: Luis Díaz. 4-3 min. 93: Michael Olise Arbitro Slavko Vincic

Tarjetas amarillas Josip Stanisic (min. 28), Militão (min. 39), Kompany (min. 43), Rüdiger (min. 69), Camavinga (min. 77) Tarjetas rojas Camavinga (min. 85), Güler (min. 94)

Hasta la roja, el partido fue un derroche de los que nadie quiere que se acabe. Llevan medio siglo zurrándose por Europa y no se les van las ganas, excitados por un rival de su tamaño mitológico. No entienden una pelea calculada. Se lanzaron cuesta abajo desde que se abrieron las compuertas y a los 34 segundos ya parecía que el mundo era otro que nada tenía que ver con el que se atisbó en el Bernabéu. Neuer, escogido mejor jugador en la ida, se equivocó en un pase y le entregó la pelota a Güler, mansa, a su zurda, y el turco acertó de primeras en la red desde 40 metros. Pan comido comparado con los casi 70 desde los que abatió al Elche. Todo al revés. Falló el portero de 40 años inspirado como nunca en la ida y acertó el Madrid enseguida.

El Real solo necesitó eso para respaldar las palabras inflamadas en la víspera de Arbeloa, que las continuó con el once, el primero Madrid en la Copa de Europa sin un solo jugador seleccionable por España. Le faltaba Tchouaméni, su mejor ancla, y se decidió por un centro del campo de cuatro tipos que siempre miran hacia delante. Valverde y Bellingham en el medio, muy generosos, y Brahim y Güler en las bandas. Se exprimían persiguiendo alemanes, pero luego eran puro vértigo cuando recuperaban. Habían ido a Múnich a percutir. No quedaba otra.

Kompany también se mantuvo en su idea de ir siempre al ataque, como si no se hubiera jugado la primera manga, o como si fueran por detrás. Alineó a los mismos, y los mismos volvieron a atosigar al Madrid con una persistencia incomodísima, desconcertante. Pasaban los minutos y no juntaban dos pases. Nadie era capaz de quedarse unos segundos el balón y encontrar una salida. El Bayern coleccionaba córners, que ejecutaba abarrotando el área pequeña, un plan que les dio el empate solo seis minutos después del 0-1 en un lance mal defendido por Trent.

Los jugadores del Bayer, al finalizar el partido. picture alliance (dpa/picture alliance via Getty Images) Los jugadores del Bayern, Michael Olise y Luis Díaz, celebran el tanto del primero. Kai Pfaffenbach (REUTERS) Michael Olise, del Bayern, puso en el marcador con este disparo el cuarto tanto el equipo alemán. Kai Pfaffenbach (REUTERS) Luis Díaz, del Bayern, celebra el gol del desempate, frente al Real Madrid. Lars Baron (Getty Images) Luis Díaz, del Bayern, se prepara el disparo para anotar el tercer tanto de los alemanes. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press) Eduardo Camavinga, del Real Madrid, abandona el terreno de juego tras mostrarle el árbrto tarjeta roja. Lars Baron (Getty Images) Kylian Mbappe, del Real Madrid, tras marcar su gol. Kai Pfaffenbach (REUTERS) Mbappe anota el tercer tanto para el Madrid, ante el Bayern. Tom Weller (AP) El jugador del Bayern, Harry Kane, celebra el segundo tanto dsu equipo. Lennart Preiss (AP) Harry Kane, del Bayern, anota el seguno gol de su equipo. Tom Weller (AP) Arda Guler celebra con Álvaro Arbeloa su segundo tanto. ANNA SZILAGYI (EFE) El madridista, Arda Guler, marca su segundo gol de falta. Michaela Stache (REUTERS) El jugador del Bayern, Aleksandar Pavlovic, celebra el empate a uno, ante el Real Madrid. Lennart Preiss (AP) Aleksandar Pavlovic, del Bayern, pone el marcador el 1-1 ante el Real Madrid. Lennart Preiss (AP) Arda Guler, del Real Madrid celebra el primer tanto de partido, marcado al minuto de juego. Kai Pfaffenbach (REUTERS) El madridsta Arda Guler pone el 0-1 en el marcador. Kai Pfaffenbach (REUTERS) El Allianz Arena preparado para el inicio del encuentro. ANNA SZILAGYI (EFE)

Kimmich y Kane pilotaban un asedio asfixiante, siempre a un centímetro de que Luis Díaz se escapara por la derecha u Olise por la izquierda, donde esta vez le vigilaba Mendy con más éxito. El derroche del Bayern era desbordante y el Real no lograba rebajar las pulsaciones. Hasta que Mbappé tiraba dos recortes o Güler, con mucho aplomo, detenía el furor. Escapaban poco, pero una de las escasas ocasiones la contra dejó una falta a Brahim. El turco la colocó cerca de la escuadra y dobló la mano a Neuer, de nuevo lejos de la brillantez.

Pero no había espacio para el lamento. Ni para el respiro. El Bayern retomó el hilo donde lo había dejado: en el campo del Madrid, apuntando a Lunin. Upamecano conectó en el área con Kane, en el punto ciego entre Militão y Trent, y volvió a empatar el duelo con una frialdad demoledora.

El equipo de Arbeloa respondió de nuevo a la contra, con la conexión más puesta en duda de los últimos meses. Bellingham arrancó, lanzó a Vinicius y el brasileño asistió a Mbappé que volvió a igualar la eliminatoria. Solo un equipo le había marcado tres goles antes al Bayern en Múnich en la primera parte de un partido de Champions: el Madrid en el 0-4 de 2014.

Habían regresado a Múnich con ese mismo fuego: paciente con el monopolio del balón del Bayern y salvaje cuando lo recuperaba. Se estiraba al galope y cada carrera era una ocasión: un tiro a bocajarro que saca Neuer con un manotazo, un tiro de Vinicius fuera y otro de Valverde más manso de lo habitual. El equipo de Kompany apuntaba siempre hacia delante. Olise exigió una parada de Lunin después de su maniobra a lo Robben, Upamecano cabeceó por encima del larguero. Vivían volcados al ataque, cercando el área, pero mantenían un ojo en el retrovisor de manera permanente. El Madrid jugaba un partido de parpadeos, en el que se encontraba siempre al filo del cuarto, con Mbappé desbocado.

Los jugadores del Real Madrid, protestan, tras el pitido final. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

Ese delicado equilibrio lo empezó a romper Camavinga, juzgado con severidad por el árbitro. El francés vio dos amarillas en menos de media hora tras entrar en el 62, la segunda por retrasar un saque. Su equipo se derritió. Luis Díaz acertó con el 3-3 y Olise remató con el cuarto cuando el Madrid exprimía sus últimas gotas al otro lado. Así se le fue al Madrid la última oportunidad de una temporada lánguida, cuando parecía que podía llegarles lo mejor.