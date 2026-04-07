Kylian Mbappé, un examen contra el Bayern después de 38 goles

El fútbol esconde trampas y recovecos infinitos. Puede ocurrir que un jugador que marca 38 goles hasta abril y sostiene durante semanas a un equipo depresivo todavía termine generando dudas en el ambiente. Ese es Kylian Mbappé antes de encarar la ida de los cuartos de Champions contra el Bayern Múnich (21.00, Movistar+).

El caso Kiki en la previa de una cita límite como esta consta de dos patas. Por un lado, y pese a su abundante producción, tiene que ver con lo individual, con la tarea pendiente en el Madrid de marcarse un Valverde, una actuación apabullante en una gran victoria blanca, como hizo el uruguayo ante el City. Y por otro, y más delicado, con su engrase en los circuitos generales de los blancos. Aquí, el asunto del francés equivale casi tanto como al asunto del Madrid, un conjunto que aún busca cuadrar el círculo con todas las estrellas juntas, y que precisamente viene de encontrar el compromiso defensivo sin dos de ellas (él y Bellingham).

Kylian confesó en el programa que tiene Tchouaméni en Youtube (The bridge) que está cansado de conceder entrevistas porque le agota el “combate de boxeo” con el periodista, así que en la conversación relajada con su compañero dejó una reflexión de fondo sobre uno de los puntos más censurados de su juego. “Defiendo menos que otros y, a veces, puede ser un problema. Pero cuando lo hago, tiene un impacto real. Cuando aprieto, los demás también lo hacen y, aunque muchas veces se me critique por ello, no me molesta. Es una crítica constructiva”, admitió. Hace un mes y medio, el observatorio CIES publicó un dato de Gradient Sports donde se mostraba que Kylian era el delantero de la Champions que recorría más distancia (43,5%) a menos de 7 kilómetros por hora (velocidad de caminar), por encima de Victor Osimhen (41,9%) y Mauro Icardi (40,2%).

Estas palabras a su compatriota han servido para abundar en la cuestión existencial que bulle en el Madrid, la dificultad para defender todos juntos. El clima de duda sobre el impacto global que puede tener el regreso de Mbappé se trasladó este lunes a la conferencia de Álvaro Arbeloa. “No sé si hay algún entrenador que no lo quiera. Tiene condiciones diferentes a Brahim y por ahí tenemos que jugar de otra forma. Kylian ha venido para eliminatorias como esta”, indicó el entrenador blanco, que contó que no deja de insistir a la plantilla sobre la “mentalidad colectiva”, para que pongan su “talento al servicio del equipo”.

Partidos ausente

El runrún alrededor del delantero se ha completado estos días al comprobar que el Madrid, más allá de su mejor funcionamiento en el repliegue sin una estrella como él, incluso marcaba más. En los 10 partidos completos que se ha perdido esta campaña por la polémica lesión en la rodilla izquierda, los blancos han anotado una media de 2,5 tantos; y con él, 2,1. Casi una paradoja con el mayor artillero de este curso en Europa (13), que ha metido cada 56 minutos, solo superado entre los jugadores con 10 o más goles en una sola edición de la Champions por Erling Haaland en la 2019-20, con una diana cada 55 minutos, según Opta.

Las cifras a granel, en todo caso, nunca han resultado un problema para él. El asunto pendiente para este solista sigue siendo adjudicarse en solitario un triunfo rotundo del Madrid en una cita de cartel. “Es un partido complicado, donde los mejores jugadores hacen la diferencia, y Kylian es uno de ellos”, afirmó Vinicius, con el que volverá a hacer pareja, un dúo que todavía no está afilado en ataque y en defensa. Otro asunto pendiente, para ambos

Mbappé se ha perdido 10 encuentros por la lesión, varios de ellos de mucho peso: en la liguilla ante el City, la ida y casi entera la vuelta con los citizen, el segundo duelo del cruce con el Benfica y la Supercopa casi completa. La pasada campaña, no salió de inició en la final de la Copa, llegó justo a la vuelta con el Atlético en Champions y lo poco que apareció en el Mundial de Clubes lo hizo convaleciente por una gastroenteritis aguda. Durante la última ventana de selecciones se le vio lanzado con Francia y ahora contra el Bayern, con quien perdió su única final de Champions cuando estaba en el PSG (2020), se encontrará bajo la mirada fiscalizadora de la masa, incluso con un contador personal de 38 tantos. “Me gustaría que me preguntéis por él después de la eliminatoria”, cerró Arbeloa.