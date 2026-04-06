Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y Vinicius Jr en directo antes de medirse al Bayern
El técnico del Real Madrid habla en la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions
El Real Madrid se mide ante el Bayern Munich este martes a partir de las 21.00 en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Álvaro Arbeloa habla este lunes en rueda de prensa antes del partido, clave para el conjunto blanco, que ve cómo se aleja la Liga tras la derrota ante el Mallorca el pasado sábado en Son Moix y que le dejó a siete puntos del Barcelona. El Madrid necesita un buen resultado de cara a la vuelta en Múnich y busca seguir con su buen papel en su competición favorita después de vencer en los octavos al Manchester City de Guardiola en ambos encuentros. Vinicius será el jugador que también salga a hablar en esta previa.
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