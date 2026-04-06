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Fútbol
Vídeo en directo

Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y Vinicius Jr en directo antes de medirse al Bayern

El técnico del Real Madrid habla en la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions

Rueda del entrenador del Real Madrid antes de enfrentarse al Bayern de Múnich, en directo
El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa atiende a los medios en una rueda de prensa celebrada en la víspera de su partido de LaLiga contra el RCD Mallorca, este viernes en Madrid.Foto: EFE (Chema Moya) | Vídeo: EPV
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Madrid -
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El Real Madrid se mide ante el Bayern Munich este martes a partir de las 21.00 en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Álvaro Arbeloa habla este lunes en rueda de prensa antes del partido, clave para el conjunto blanco, que ve cómo se aleja la Liga tras la derrota ante el Mallorca el pasado sábado en Son Moix y que le dejó a siete puntos del Barcelona. El Madrid necesita un buen resultado de cara a la vuelta en Múnich y busca seguir con su buen papel en su competición favorita después de vencer en los octavos al Manchester City de Guardiola en ambos encuentros. Vinicius será el jugador que también salga a hablar en esta previa.

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