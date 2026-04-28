Las detenciones de cubanos se disparan bajo Trump, mientras que las aprobaciones de ‘green cards’ se desploman

El otorgamiento de residencias permanentes (green cards) en Estados Unidos ha caído estrepitosamente bajo el Gobierno de Donald Trump a apenas la mitad, afectando desproporcionadamente a los cubanos, solicitantes de asilo y refugiados, según un análisis del Instituto Cato, un think tank conservador con sede en Washington. El análisis señala que la Administración Trump “casi ha puesto fin a la aprobación de residencias permanentes para los cubanos”, un grupo históricamente favorecido por políticas migratorias de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los arrestos de estos ciudadanos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se han disparado.

Según el estudio, las aprobaciones de green cards para cubanos —que superaban las 10.000 en octubre de 2024— se desplomaron a apenas unas decenas a finales del año pasado, una caída del 99,8%, mientras las detenciones pasaron de menos de 200 a más de 1.000 mensuales en el mismo período, un aumento del 463%. David Bier, director de inmigración de Cato, dijo a EL PAÍS que la ralentización en el procesamiento de residencias “forma parte de una estrategia más amplia para deportar o, de otro modo, forzar a los inmigrantes a abandonar Estados Unidos”.

En el sur de Florida, donde se concentra la mayor comunidad cubana del país, muchos que antes habrían podido acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que permite solicitar la residencia al cabo de un año en el país, están en un limbo, con sus casos paralizados y sin una vía clara hacia la regularización.

El voto cubano fue clave en el giro republicano en el condado de Miami-Dade en las elecciones presidenciales de 2024, pero la política migratoria de Trump ha hecho mella en el respaldo al presidente. Aunque la mayoría de los cubanoamericanos sigue apoyando la línea dura de Trump hacia Cuba, la mayoría rechaza las deportaciones de cubanos sin antecedentes penales y apoya las vías legales de migración, según sondeos recientes.

El informe de Cato también señala que las aprobaciones de residencias por vías familiares cayeron un 54% entre julio de 2025 y enero de 2026, y que las aprobaciones para refugiados se redujeron en un 99%, pese a un aumento en las solicitudes. El análisis documenta casos de cónyuges de ciudadanos estadounidenses cuyas solicitudes de residencia estaban en trámite, que han sido detenidos al expirar su estatus mientras esperaban una decisión. También cita el caso de un cubano que ingresó legalmente en 2024 y permanecía detenido en 2026 pese a tener una solicitud de residencia en trámite, y otros casos de solicitantes de asilo y personas con parole o estatus temporal que han sido arrestadas.

La Administración Trump, que ha prometido la mayor deportación de la historia, ha impulsado una serie de medidas para restringir la inmigración legal. A finales del año pasado, suspendió todos los trámites migratorios —incluyendo solicitudes de ciudadanía, residencia y asilo— para los ciudadanos de una lista de países que se ha ido ampliando e incluye a Cuba y Venezuela. Algunos estimados señalan que un millón de cubanos estarían afectados por la medida.

Trump también ha puesto fin a programas de protección temporal y humanitarios que permitían a cientos de miles vivir y trabajar legalmente en el país por hasta dos años, y les revocó los permisos de trabajo. Los cubanos que ingresaron a través de un programa de la era Biden conocido como CHNV pueden, en teoría, solicitar la residencia permanente tras cumplir un año y un día en el país, acogiéndose a la Ley de Ajuste. Sin embargo, muchos no han podido avanzar en ese proceso y, ante la incertidumbre, han optado por solicitar asilo como vía alternativa, pero incluso así han sido detenidos, pese a tener solicitudes pendientes. La Administración ha limitado el acceso al asilo, con una caída significativa en las aprobaciones.

Las autoridades han arrestado a las personas durante sus audiencias en los tribunales migratorios, así como en complejos operativos con cuerpos de policía locales en carreteras y sitios de trabajo. Trump ha ordenado despliegues masivos de agentes migratorios en ciudades gobernadas por demócratas que han dejado al menos tres muertos, decenas de heridos y miles de detenidos. Las políticas han derivado en una cascada de litigios en tribunales federales.

Consultado por este medio sobre el estudio de Cato, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un correo electrónico que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “está asegurando que todos los extranjeros provenientes de países de alto riesgo sean sometidos a los más altos niveles posibles de verificación y control”.

“El USCIS está llevando a cabo una revisión integral de cualquier persona, de cualquier lugar, que represente una amenaza para Estados Unidos, incluidas aquellas identificadas en la más reciente proclamación del presidente para restablecer el orden y el Estado de derecho en nuestro sistema migratorio”, agregó.