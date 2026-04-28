Un canje de presos libera al arqueólogo ruso Butiaguin, el periodista polaco Poczobut y varios espías

Rusia, Bielorrusia, Polonia y Moldavia intercambian prisioneros bajo la mediación de Estados Unidos, en la que es una de las mayores permutas de este tipo desde 2024

Rusia, su aliada Bielorrusia, Polonia y la candidata a entrar en la Unión Europea, Moldavia, han realizado este martes un intercambio de presos que incluye varios espías de ambos lados del telón que hoy divide Europa. El intercambio se ha realizado en un formato “cinco por cinco” bajo la mediación de Washington y ha incluido también al prestigioso arqueólogo ruso Alexander Butiaguin, que estaba detenido en Polonia, y al periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, encarcelado en Bielorrusia hacía cinco años. Poczobut fue reconocido con el premio Sájarov a la libertad de conciencia por el Parlamento Europeo en 2025 por su oposición al régimen de Aleksandr Lukashenko.

Este es uno de los mayores canjes de prisioneros celebrados entre Europa y Rusia desde el intercambio de 26 presos , algunos políticos, otros espías, en agosto de 2024; y un nuevo capítulo del acercamiento de Lukashenko a la Administración estadounidense a través de liberaciones de presos políticos, la mayor de ellas los 123 liberados en diciembre pasado.

Hasta el momento no han trascendido todos los nombres de las personas puestas en libertad. Según la agencia de noticias rusa TASS, el canje también incluye a tres ciudadanos bielorrusos que “llevaron a cabo misiones de especial importancia para la seguridad nacional y la capacidad de defensa del país”. Es decir, espías.

Butiaguin ha sido intercambiado a su vez por dos agentes de inteligencia moldavos en la frontera que separa Bielorrusia y Polonia, según ha explicado el Servicio Federal de Seguridad ruso.

El académico del museo Hermitage de San Petersburgo había sido detenido en Polonia el pasado mes de diciembre a petición de Ucrania. Kiev acusaba a Butiaguin de haber participado en el expolio de la península de Crimea tras su anexión ilegal por Rusia en 2014. Sin embargo, el riesgo de ser detenido no desanimó al experto de acudir a realizar una serie de conferencias sobre Pompeya en países aliados de Ucrania.

El arqueólogo trabajaba desde 1999 en la excavación de Mimercio, una antigua colonia griega situada junto al estrecho de Kerch, y continuó su trabajo en la zona tras la ocupación rusa en 2014. Butiaguin alegó que su museo no presentó ninguna solicitud a Kiev después de aquel año y él no tenía “ningún peso en esta situación”.

Un tribunal de Varsovia aprobó en marzo de este año la solicitud de extradición de Butiaguin a Ucrania, aunque esta no tenía ejecución inmediata. La defensa había solicitado sin éxito desestimar esta solicitud alegando su preocupación por su vida y su salud en el país invadido por Rusia.

Finalmente, Butiaguin ha evitado ser entregado a Ucrania gracias a un intercambio por dos supuestos agentes moldavos que fueron arrestados en Moscú en junio de 2025. El Servicio Federal de Seguridad abrió contra ellos una causa penal por “cooperación confidencial con un Estado extranjero” y los medios rusos publicaron un vídeo en el que reconocían haber sido presuntamente reclutados un año antes.

Mediación de EE UU

“Esto no habría sido posible sin Donald Trump, la Administración de Estados Unidos y nuestros socios en Polonia y Rumanía. Estamos profundamente agradecidos. ¡Regresan a casa!”, exclamaba en su perfil de X la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, al anunciar la liberación “del cautiverio ruso” de “dos ciudadanos moldavos”. En concreto, los dos empleados del Servicio de Información y Seguridad de Chisináu.

Por su parte, Poczobut, periodista del diario polaco Gazeta Wyborcza, permanecía en prisión en Bielorrusia desde 2021 y había sido detenido más de una decena de veces por el Gobierno de Lukashenko en las últimas dos décadas.

El corresponsal fue reconocido por la Unión Europea con el premio Sájarov junto con la periodista georgiana, Mzia Amaglobeli, también detenida por el Gobierno prorruso de Tiflis.

“Honramos a dos periodistas cuyo coraje brilla como un faro para todos aquellos que se niegan a ser silenciados. Ambos han pagado un alto precio por decir la verdad al poder”, manifestó el Parlamento Europeo entonces al premiar a Poczobut.

Tras la liberación de Poczobut, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha declarado a los medios polacos que esta ha sido fruto de un “complicado juego diplomático que ha durado dos años, lleno de giros dramáticos”. Tusk subrayó además la “ayuda fundamental de aliados como Estados Unidos, Rumania y Moldavia” para culminar con éxito el intercambio.