Y ahora, el gran reto de Álvaro Arbeloa: hacer que el Real Madrid también funcione con todas las estrellas juntas

Después del batacazo contra el Getafe, Álvaro Arbeloa les habló a los jugadores del día de la marmota y la película Atrapado en el tiempo. “Les pregunté y no la había visto nadie. Asencio me dijo que la estrenaron 10 años antes de que naciera”, desveló el técnico tras la ida contra el Manchester City. Unos días antes, en el duelo ante los azulones, un Madrid sin Mbappé ni Bellingham había vuelto a sufrir la misma caída de tensión de tantas y tantas citas. “Les insisto mucho: quiero que crean en que son muy buenos, pero que necesitamos ser muy buen equipo. Y eso se hace pensando colectivamente”, explicó el técnico.

En las últimas dos semanas, el técnico, agarrado por las bajas a varios secundarios y muchos canteranos, se ha apuntado un tanto personal con la eliminación de los citizen, su apuesta por los jóvenes e, incluso, algunos apuntes tácticos ante Pep Guardiola. Pero a partir de ahora encara su gran desafío como entrenador del Real Madrid, lograr lo que no pudieron Xabi Alonso ni Carlo Ancelotti en su última campaña: hacer que el equipo también sea aplicado en defensa con todas las estrellas juntas. Kylian Mbappé ya regresó en el Etihad y Jude Bellingham apunta a la convocatoria del derbi (21.00, Movistar; con las bajas de Courtois, Militão, Mendy, Ceballos y Rodrygo). “Esté quien esté en el campo, este es el camino”, reivindicó Arbeloa el martes.

Su capacidad de seducción se pone a prueba en el momento central del curso. Sus antecesores insistieron de forma machacona en esta cuestión, aunque se salieron en la misma curva: la falta de intensidad del equipo en el día a día. “Cuando no tenemos el balón, no hay otra que trabajar los 11. Si no, vamos a sufrir, da igual el rival”, advirtió este sábado el preparador blanco. Una frase casi calcada a las de Xabi nada más llegar. “Los 11 jugadores deben estar involucrados en el momento defensivo, juntarse, saber cómo queremos presionar. Sin eso, será muy complicado”, reclamaba el tolosarra en el Mundial de Clubes, cuando todavía su discurso tenía alcance.

La inclusión de los canteranos y del meritorio Brahim en los últimos choques le ha servido a Arbeloa para ganar dinamismo y repliegue. En la ida ante el City, el equipo corrió más que el cuadro inglés (113,7 kilómetros frente a 113,4), según los registros de la UEFA. La diferencia fue exigua, pero reveladora. Se trató de la primera vez en los 10 enfrentamientos entre ambos conjuntos desde 2022 que los blancos ganaban en esta estadística. También lo lograron en la vuelta (109,9 frente a 114,5 kilómetros), aunque con un jugador más desde el minuto 22.

“Atacamos y defendemos todos”

“Tienen que entender lo que han entendido los últimos partidos. Atacamos todos y defendemos todos”, afirmó Arbeloa cuando fue preguntado por el encaje y entrega defensiva de los atacantes. “Como entrenador, me toca encontrarles su mejor posición para que muestren su talento. Pero es tener mentalidad colectiva, cuando vamos hacia adelante y hacia atrás. Yo no veo el problema de tener grandísimos jugadores. Me toca a mí que entiendan su función en el equipo y pongan su talento al servicio del colectivo”, desarrolló el técnico.

Mbappé y Vinicius, este sábado en Valdebebas. Juanjo Martín (EFE)

El nuevo (o viejo) escenario vuelve a apuntar al rendimiento del equipo con todas las estrellas juntas y, por ser las novedades en este momento, a Bellingham y Mbappé, ambos convocados con sus selecciones. Los goles del francés han sostenido al Madrid durante meses (38, casi el 40% del total del equipo pese a haberse perdido la mitad de los partidos desde diciembre); sin embargo, nunca se ha distinguido por la cuestión que ahora está a examen, su despliegue defensivo. Y el inglés también deberá resolver su influencia futbolística en el equipo después de meses borrosos.

“No es lo mismo jugar con Brahim o Kylian. Con Jude o con Güler o Thiago. Tienen características diferentes. Y en defensa cada uno deberá cumplir su labor, como siempre. No me parece tampoco que Bellingham y Mbappé no hayan trabajado. Llevan muchos años en la élite y saben lo que es poner su talento a disposición de los compañeros”, trató de acotar Arbeloa.

Más allá de las carencias que pueda haber en el centro del campo y la lesión de Courtois, el entrenador blanco, impulsado por la eliminación del City, encara el gran nudo que lastra al equipo desde agosto de 2024, un asunto con el que ya tropezó en sus primeros partidos.