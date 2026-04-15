Todo o nada para el Real Madrid en Múnich

Para que no se le escape el último título y se quede en blanco por segunda temporada seguida, el equipo de Arbeloa necesita remontar contra el Bayern el 1-2 de la ida, algo que no ha hecho nunca fuera de casa en la Copa de Europa

Lo más poderoso de la leyenda del Real Madrid en la Copa de Europa no es lo que hacen sus jugadores, sino lo que sucede en el momento en que los rivales empiezan a creer que esa supuesta magia que permite al equipo regresar del más allá es algo real. El instante en que piensan que también puede sucederle a ellos lo del PSG, el Chelsea y el City en 2022; o lo del propio Bayern en 2024. Su entrenador, Vincent Kompany, que no estuvo esa noche en el Bernabéu, quiso dejar eso a un lado este martes, la víspera de recibir al Real (21.00, Movistar) en la vuelta de los cuartos de la Champions después de ganar 1-2 en el Bernabéu: “Para mí, ese tipo de historias no son reales”, dijo. “Todos los equipos de esta competición pueden contar una historia bastante buena de cuando hicieron algo increíble”.

Entre las cosas increíbles que el Madrid no ha hecho aún está remontar fuera una eliminatoria de Champions. Existe apenas un vago precedente: se repusieron en Innsbruck con un 0-2 del 0-1 de la ida. Pero fue en la Recopa. Y en 1971, cuando ni siquiera habían comenzado su medio siglo de batallas en la Copa de Europa contra el Bayern.

Pero Arbeloa no estaba dispuesto a dejar el ingrediente del encantamiento fuera de la mezcla de la antesala del partido. Sus razones para confiar en lo nunca visto empezaban precisamente por ahí: “Primero, porque somos el Real Madrid. Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder pasar, creo que somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca. Somos el equipo de las 15 Copas de Europa”.

Hay un dato asombroso que respalda esa convicción de poder salir con una victoria del Allianz: desde la temporada 2013-14, cuando arrasaron con un 0-4 a los alemanes entrenados por Guardiola rumbo a la Décima, ningún equipo ha ganado más veces que el Madrid en ese estadio. En todas las competiciones. Llevan tres victorias en cuatro encuentros, tantas como el Dortmund en 17 y el Borussia Mönchengladbach en 13, según los registros de Opta.

El Real aterrizó este martes en Múnich en una situación desesperada. Ha perdido la Copa del Rey, se le ha escapado la Liga y va por detrás contra un gigante en la eliminatoria del último título que podría evitar la segunda temporada seguida sin trofeos de peso, precisamente las dos desde que llegó Mbappé. “Es todo o nada”, dijo este martes Bellingham después de que Neuer dejara ver que desconfía de un equipo al borde del abismo. “Cuando estás contra las cuerdas, a veces puedes mover montañas”.

Y eso que no tendrá a Tchouameni, sancionado, y que Mbappé atraviesa su peor racha goleadora desde que se incorporó al Madrid: un gol en los último siete partidos. Pero recupera a Mendy como posible antídoto de Olise. Aunque apenas se habló de detalles futbolísticos en la previa de la 30ª batalla de dos equipos que cumplen medio siglo peleando en Europa. “Nadie sabe con certeza a 24 horas cuál va a ser el resultado de mañana, pero lo que sí puedo asegurar es que somos el Real Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él”, dijo Arbeloa aferrado al tono épico.