La cadena de Prisa Media es la favorita en información, deporte y entretenimiento, según la primera ola del EGM en 2026

La SER revalida su liderazgo de la radio española con 4.592.000 oyentes, según la primera ola del Estudio General de Medios (EGM) en 2026. La cadena de Prisa Media (editora de EL PAÍS) es la favorita en información, deporte y entretenimiento, mientras que supera a la Cope en casi medio millón de oyentes y prácticamente duplica la audiencia de Onda Cero. La SER está también al frente de la clasificación de consumo digital (streaming y podcast) con 1.388.000 oyentes. Y Prisa Media lidera el consumo de audio en España, por delante de todas las plataformas de música y podcast, con 9.964.000 millones de oyentes diarios.

Hoy por Hoy mantiene su primera posición en las mañanas con una audiencia de 3.200.000 oyentes y marca ya ocho olas consecutivas del EGM por encima de los tres millones. Supera en 107.000 oyentes al segundo espacio radiofónico, Herrera en Cope, y suma 1.384.000 oyentes de diferencia respecto a Más de Uno, de Onda Cero, que se mantiene en tercera posición.

Hora 25 , dirigido por Aimar Bretos, mantiene su liderazgo en las noches informativas con 1.075.000 oyentes, por encima de los 1.046.000 de La Linterna de Ángel Expósito. La Brújula de Onda Cero cierra con 551.000.

Con Javier Casal al frente, Hora 14 consigue 611.000 oyentes y lidera en su tramo horario el medio día de la radio española de lunes a viernes, igual que Hora 14 del fin de semana, con Aida Bao, que alcanza los 462.000 oyentes.

La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio: La Ventana , de Carles Francino, se mantiene como el programa más escuchado en ese tramo con 1.124.000 oyentes, doblando la audiencia de sus competidores.

A vivir que son dos días , de Javier del Pino, refuerza su liderazgo en las mañanas del fin de semana. Marca un récord histórico los sábados con 2.293.000 oyentes, mientras que los domingos reúne 2.079.000. En las madrugadas, El Faro de Mara Torres alcanza los 201.000 oyentes y Si amanece nos vamos , con Roberto Sánchez, consigue 125.000 oyentes.

Al frente de la programación deportiva

El Larguero, que dirige cada noche Manu Carreño, está en cabeza de las noches deportivas con 796.000 oyentes y supera en 122.000 a El Partidazo de Cope. El fin de semana, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, lidera los sábados con 1.902.000 oyentes y los domingos alcanza 1.928.000. En el promedio de fin de semana, en horario coincidente (de 14:00 a 01:30 horas), lidera con 1.915.000 oyentes, 99.000 más que su inmediato competidor, Tiempo de Juego, de la Cope.

De lunes a viernes, SER Deportivos está al frente de la programación con 506.000 oyentes, el mejor dato para Francisco José Delgado, Pacojó, desde 2014. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego, también lidera su tramo horario con 319.000 oyentes.

Dominio de LOS40 en la radio musical

La programación musical mantiene el liderazgo de LOS40, que crece y se consolida también como la tercera radio más escuchada de España, por detrás de la SER y la Cope, con 2.978.000 oyentes de lunes a viernes. El programa despertador Anda Ya !, con Dani Moreno y Cristina Boscá, consigue 1.726.000 seguidores. El dominio absoluto de LOS40 (LOS40, LOS40 Classic, LOS40 Dance, y LOS40 Urban) reúne 8.906.000 oyentes mensuales en la primera ola del EGM en 2026.