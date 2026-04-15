Inditex sufre un ataque informático con acceso a bases de datos internas

OURENSE, 11/03/2026.-Un viandante lleva una bolsa de Zara este miércoles en Ourense. La mayor empresa cotizada española Inditex registra la mayor subida del selectivo español, IBEX 35, de más del 3,50 % tras presentar sus resultados de su ejercicio fiscal de 2025, que cerró el pasado 31 de enero, en los que ganó 6.220 millones de euros, un 6 % más interanual. EFE/ Brais Lorenzo

Inditex ha comunicado en la noche del miércoles haber sufrido un acceso no autorizado a bases de datos de la compañía, que estaban alojadas en servidores de un tercer proveedor.

El grupo textil gallego dice que esas bases de datos “contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero en ningún caso datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago”, por lo que, en principio, descarta que se hayan visto afectados datos de índole personal de los clientes.

La compañía dueña de Zara explica que ha trasladado el incidente a las “autoridades correspondientes”, después de haber aplicado “inmediatamente” sus protocolos de seguridad. La brecha de seguridad, añade, “tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional”.“Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad”, dice la compañía en un comunicado compartido con medios.

No es el primer caso de una empresa española de retail que sufre un ataque informático con acceso a bases de datos.

En octubre, Mango comunicó haber sufrido un acceso no autorizado a ciertos datos personales de los clientes, a través de un servicio de marketing externo. Los ciberdelincuentes pudieron obtener datos personales utilizados en campañas de marketing; nombres sin apellidos, país de origen, códigos postales, teléfonos y direcciones de correo electrónico.

Otra gran empresa del sector, El Corte Inglés, sufrió en marzo del año pasado un ataque informático que permitió el acceso a los ciberdelincuentes de datos personales de los clientes del grupo de distribución, que también estaban alojados en un proveedor externo.