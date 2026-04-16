Aliança se queda sin su candidato a la alcaldía de Barcelona y busca opciones

Sílvia Orriols, durante el pleno en el Parlament del miércoles. David Zorrakino (Europa Press)

Sílvia Orriols albergaba grandes esperanzas con el hombre que iba a ser candidato de Aliança Catalana para las elecciones municipales de 2027, que servirán para medir el verdadero empuje del partido ultra. Pero la alcaldesa de Ripoll (Girona) y diputada en el Parlament va a tener que buscar a otra persona porque el alcaldable en quien habían confiado les ha dado plantón. “La persona a la que habíamos confiado el proyecto se ha desdicho y no se presentará por Aliança”, ha revelado Orriols en una breve rueda de prensa en el Parlament que la formación islamófoba había intentado plantear en positivo, anunciando la integración de un grupo independiente de Berga (Barcelona) a las filas de Aliança.

La expectativa sobre el candidato por Barcelona la había alimentado la propia Orriols. En una conferencia en el Nueva Economía Forum de Barcelona, hace unas semanas, y ante las preguntas insistentes del presentador para revelar su nombre, la líder de Aliança acabó diciendo que se trataba de “un hombre conocido”. Más tarde anunció que el partido había escogido la Diada de Sant Jordi, es decir de aquí a una semana, como fecha para desvelar públicamente su nombre. No va a poder ser. A preguntas de los periodistas, la alcaldesa ha explicado que el 23 de abril dará a conocer el nombre de “unos cuantos” candidatos de Aliança en diversas ciudades, “pero seguramente no el de Barcelona”. La razón: el candidato previsto se lo ha repensado y toca explorar otras opciones.

“Estamos en conversaciones con diferentes personas que podrían encabezar esa lista, pero no queremos precipitarnos”, ha dicho Orriols. Sobre el candidato deseado que ha dado marcha atrás, la alcaldesa ha afirmado que “no se presentará por Aliança”, pero no ha aclarado si eso significa que se presentará bajo las siglas de algún otro partido o, sencillamente, renuncia a comparecer en las municipales.

Aliança lleva meses preparando las elecciones de 2027, donde se supone que tiene que dar el gran salto adelante que le auguran las encuestas. Todos los partidos sufren cuando tienen que armar listas electorales para multitud de pueblos y ciudades. Más aún un partido de reciente creación como Aliança, que ha tanteado (en ocasiones, con éxito) a concejales de otras formaciones políticas (sobre todo Junts per Catalunya, pero también Esquerra y la CUP) para presentar a gente con cierta experiencia al frente de unas listas que, en muchos casos, aún están por definir.

Pactos con independientes

El partido ha encontrado, mientras tanto, formas de crecer al margen de los comicios. En las municipales de 2023, Aliança sumó ocho concejales en tres municipios: seis de ellos, en Ripoll (Girona, 10.000 habitantes), donde Orriols es alcaldesa y gobierna en minoría. Tras lograr dos diputados en el Parlament y con las encuetas disparadas, Aliança ha ido incorporando a su proyecto, mediante “acuerdos de colaboración”, a formaciones independientes de diversos municipios, lo que en la práctica le ha supuesto un músculo municipal muy superior al que le dieron los votantes. El último pacto es el que ha anunciado precisamente este jueves Orriols: la integración de Berga Grup Independent (BeGi), que cuenta con dos concejales en la capital del Berguedà, una comarca del interior de Cataluña, en Aliança. El pacto contempla que la concejal de BeGi Judit Vinyes sea la candidata a la alcaldía del partido ultra en 2027.

Licenciada en geología, empresaria y autónoma, Vinyes ha agradecido la “confianza” depositada por Orriols y por el secretario de Organización, Oriol Gès, y se ha comprometido a “servir al país”. “Ripoll y Berga afrontan retos similares, y por eso este convenio tiene todo el sentido del mundo, es la voluntad de sumar fuerzas a un proyecto nacional que habla claro y no se avergüenza de decir lo que piensa”, ha dicho Vinyes, que ha denunciado el “abandono de la Cataluña interior” y ha asegurado que las negociaciones para firmar el convenio con Aliança se han alargado durante un año.