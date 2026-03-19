Aliança ficha a un exconcejal de Junts como candidato a la alcaldía de Amposta

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en una rueda de prensa en el Parlament EUROPA PRESS 19/03/2026 EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

Aliança Catalana sigue sacando los codos ante quien, previsiblemente, será su gran rival en las elecciones municipales de 2027: Junts per Catalunya. El partido ultranacionalista y xenófobo ha anunciado este jueves el fichaje de un exconcejal de Junts como candidato a la alcaldía de Tortosa (37.000 habitantes). Èric Esteban era hasta hace pocas semanas número dos del partido de Carles Puigdemont en la capital de la comarca del Montsià, cuando pasó a convertirse en concejal no adscrito, paso previo para su pacto con Aliança.

Presentado por Orriols, Esteban ha hecho un discurso de defensa de las Terres de l’Ebre y de crítica a la gestión municipal de Amposta, una ciudad que ha descrito como “gris”, en la que “impera el incivismo y la delincuencia”, y en la que “ha crecido mucho la población y no será por los nacimientos de los catalanes”. Docente e ingeniero en telecomunicaciones, ha denunciado el “cordón sanitario” impuesto a Aliança, en línea con el discurso victimista de la líder del partido.

Las elecciones municipales del año que viene pondrán a prueba si, como indican las encuestas, el partido que dirige Sílvia Orriols crece de forma espectacular y a costa de quién. El fichaje de Esteban parece una respuesta de Aliança a una maniobra similar, pero en sentido inverso, de Junts en Manresa (Bages), donde fichó a un antiguo concejal del partido de extrema derecha Front Nacional de Catalunya (FNC), Sergi Perramon, para sus listas. Según diversas fuentes, Aliança confiaba que Perramon encabezara su lista en esa ciudad. Preguntada este jueves, Orriols ha recplicado que Perramon propuso a Aliança y Junts concurrir juntos en las elecciones, una idea que fue rechazada: “Nosotros nos negamos porque el ‘procesismo’ ya hemos probado qué resultados tiene”.

En la misma rueda de prensa celebrada este jueves en el Parlament, Orriols ha tratado de crear expectativa con la persona que liderará la candidatura de Aliança a a alcaldía de Barcelona. La líder ultra ha dicho que el nombre lo dará a conocer el próximo 23 de abril, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi. Hace unas semanas, en una conferencia en Nueva Economía Forum en Barcelona, Orriols avanzó que el candidato sería un “hombre conocido”, aunque no quiso avanzar más pistas.

En esa intervención en el hotel Palace de Barcelona, una de sus primeras puestas de largo ante la sociedad civil catalana, la también alcaldesa de Ripoll dio muestras de la ambigüedad en las relaciones con Junts, su gran rival político en las municipales (y autonómicas) y, al mismo tiempo, el partido con el que más sintonías tiene, de ahí que peleen por sectores del electorado muy cercanos. Orriols afirmó que se mostraría dispuesta a gobernar con Junts per Catalunya, siempre y cuando este partido aceptase aplicar, en su integridad, el programa político de Aliança.