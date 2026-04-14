Chevron se afirma como el mayor productor privado de crudo en Venezuela

La firma de dos acuerdos con el chavismo permite a la petrolera ampliar sus operaciones en la Faja del Orinoco, donde yacen más del 80% de las reservas venezolanas

Con un liderazgo todavía sin rivales, el gigante petrolero Chevron firmó el lunes dos acuerdos clave con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez que le permitirán reorganizar sus activos en Venezuela para enfocarse en la expansión de sus operaciones de crudo extrapesado en un área clave de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Bajo los acuerdos firmados en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Chevron aumentó su participación en una de las empresas mixtas que opera con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la explotación de crudos extrapesados en la Faja del Orinoco, Petroindependencia: pasó de 35,8% a 49%, explicó la empresa en un comunicado.

Además, acordó recibir los derechos para desarrollar otro bloque, el Ayacucho 8, que le permite incrementar el área geográfica de su proyecto más grande en Venezuela, Petropiar. Esto reafirma la posición que la empresa ha ganado en años recientes como el mayor productor privado del Orinoco, una región esencial para el desarrollo de crudos pesados y extrapesados con más de 80% de las reservas totales del país.

Acuerdos como los firmados este lunes son parte de una sorpresiva apertura a la inversión extranjera que está surgiendo tras la operación militar con la que Estados Unidos arrestó al mandatario Nicolás Maduro y forzó la constitución de un gobierno en manos de Rodríguez. Desde entonces, el presidente Donald Trump intenta impulsar un ambicioso plan —de 100.000 millones de dólares— para la reconstrucción energética en Venezuela. En tiempo récord, la Asamblea Nacional de Venezuela —de mayoría chavista— aprobó en enero una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos que flexibiliza las condiciones de participación de las petroleras privadas.

Las negociaciones entre Chevron y el Gobierno de Rodríguez no son casuales. La corporación fue la única productora estadounidense en acceder a una migración forzosa hacia el modelo de empresa mixta del expresidente Hugo Chávez, mientras sus competidoras —principalmente ConocoPhillips y Exxon Mobil— se marcharon del país tras introducir demandas —que siguen sin resolverse 20 años más tarde— por el cobro de sus activos expropiados.

Al estrechar manos con Rodríguez este lunes, Chevron puso un pie en firme para expandir su capacidad operativa en la Faja, un área de más de 55.000 kilómetros cuadrados que concentra las mayores reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo. Ocurre en momentos en que otras empresas energéticas evalúan si existen las garantías jurídicas para invertir en una Venezuela bajo el mandato de una exfuncionaria de Maduro.

Los acuerdos le permiten a Chevron, el principal socio de la estatal PDVSA, reforzar su rol “en el apoyo a la seguridad energética regional”, dijo Javier La Rosa, presidente de la unidad de Activos Base y Países Emergentes de la corporación.

A cambio de la expansión de Petropiar al bloque Ayacucho 8, las filiales de Chevron en Venezuela devolvieron activos durmientes y remanentes: entregaron dos bloques de gas costa afuera que forman parte del aún inactivo Proyecto Plataforma Deltana, así como su participación en la empresa mixta Petroindependiente, en la zona occidental del país.

En enero, Chevron estimó que, manteniendo su infraestructura actual, podría aumentar la producción petrolera en Venezuela en cerca de 50% en unos dos años. Según cifras de Reuters, sus empresas mixtas con PDVSA producen al día 260.000 barriles de crudo, que representan casi una cuarta parte de la producción total del país sudamericano.

La firma entre Chevron y Rodríguez se conoce semanas después de un encuentro entre empresarios energéticos con la líder opositora María Corina Machado en la mayor conferencia petrolera del mundo celebrada en Houston, la CERAWeek. En ella, la opositora enfatizó que el Gobierno de Rodríguez no brinda la seguridad jurídica ni operativa para el regreso inmediato de la inversión extranjera petrolera a Venezuela.

Pero desde Miraflores, la presidenta garantizó a La Rosa y a funcionarios estadounidenses que el acuerdo firmado no debía ser visto como “una inversión pasajera ni momentánea”.