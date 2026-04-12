La oposición presiona para llevar las elecciones al centro de la agenda política venezolana

Cien días han pasado desde la salida por la fuerza de Nicolás Maduro del poder. Mientras su vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prioriza la estabilidad del chavismo y la promesa de mejora de la economía ante un proceso electoral, la oposición ha adelantado este domingo una ruta muy poco clara para acelerar la transición que lleve a unas elecciones.

Durante una reunión entre los líderes de la Plataforma Unitaria Democrática, la coalición de ocho partidos que respalda a María Corina Machado ha presentado un plan de estabilización, recuperación y elecciones. La hoja de ruta —aunque se inspira en la propuesta del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio— no establece plazos para que se cumplan las garantías y los pasos que para ellos son necesarios para llevar al país a la democracia.

La dirigente tuvo una participación por videoconferencia en el evento. Reiteró que el movimiento opositor va a presionar por poner el tema electoral entre las prioridades de Estados Unidos, que, por el momento, se ha centrado en presionar al chavismo por crear el andamiaje legal para hacer negocios petroleros y mineros. “Queremos elecciones para elegir a todo, legitimar con nuestra participación en unas elecciones impecables que van a ser un ejemplo para el planeta. Y el país las quiere ya”, dijo Machado. “Solo un gobierno legítimo y democrático traerá el Estado de derecho a Venezuela. Y solo con Estado de derecho vendrán unas enormes inversiones para que este país despegue económicamente y los venezolanos todos podamos ver una nación próspera”.

Conferencia de la Plataforma Unitaria Democrática, en Caracas, este domingo. Gaby Oraa (REUTERS)

En una rueda de prensa que comenzó con casi dos horas de retraso, Roberto Enríquez, del partido Copei, fue designado portavoz de la plataforma e intentó responder sin mucho éxito a las preguntas de media docena de periodistas hambrientos de información. “No me pongan aquí a revelar secretos”, dijo Enriquez, reacio a concretar los primeros pasos que conforman esa hoja de ruta. El portavoz sí defendió que “las elecciones hacen posible la estabilización y la recuperación, no al revés”.

Los periodistas insistieron en que las acciones de Washington en Venezuela no parecen tener como prioridad la celebración de elecciones a corto plazo. Al igual que la Casa Blanca tampoco ha señalado con claridad el camino que componen estos tres pasos que han diseñado para el futuro de Venezuela luego de la intervención militar del 3 de enero. Mientras tanto, la oposición se debate en entender si los tres pasos dictados por Rubio son consecutivos o paralelos y señala que la hoja de ruta que han anunciado es, en realidad, una “agenda de lucha”. Es una agenda, defendió Enríquez, que responde al clamor nacional. “Porque venimos de escuchar a más de 30.000 activistas en todo el país”, aseguró.

Entre las tareas que se ha propuesto este sector de la oposición está lograr un mayor acercamiento a Estados Unidos. Mientras otros muchos actores civiles y políticos de la sociedad venezolana han tenido su espacio para conversar con los americanos en varias ocasiones, la oposición reivindica su rol en cualquier proceso de negociación que se está dando entre Washington y Caracas. En estos tres meses de cambios que ha vivido Venezuela, el Gobierno de Donald Trump ha tenido una interlocución directa y frecuente con el chavismo. No ha sido así con la oposición.

En un documento distribuido a la prensa, la Plataforma Unitaria ha señalado las condiciones mínimas para las etapas de estabilización y recuperación. Se trata de requisitos para llegar a unas elecciones libres, muchos de ellos ya exigidos para las elecciones presidenciales de 2024 y que Maduro incumplió.

La oposición destaca la necesidad de reinstitucionalización del país, mientras el chavismo promete lo mismo a su manera. Mientras el oficialismo señala las recientes designaciones del fiscal general y la defensora del pueblo como concesiones a otros espectros políticos, sus nombramientos no han logrado generar confianza en que se trate de señales de una verdadera independencia.

La liberación de todos los detenidos, cerca de 500 según el Foro Penal, el regreso seguro de los exiliados, garantías para la libertad de expresión, asociación, manifestación y el desmontaje del aparato represivo son medidas que deben ocurrir para poder llegar a unos comicios. “La existencia de presos políticos es incompatible con cualquier proceso orientado a elecciones libres”, señala el texto.

En el ámbito estrictamente electoral, la oposición exige garantías específicas como el levantamiento de inhabilitaciones políticas, la devolución de partidos judicializados y confiscados y la designación de un Consejo Nacional Electoral provisional independiente que pueda arbitrar el proceso.

Ante la pregunta de cuándo volverá María Corina Machado, Enriquez respondió: “Eso se lo podrán preguntar a ella directamente muy pronto”.