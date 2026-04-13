Haití decreta tres días de luto tras una estampida que dejó al menos 30 muertos

El Gobierno haitiano decretó este lunes tres días de luto, del 14 al 16 de abril, por la tragedia que se cobró la vida de al menos 30 personas el sábado en una estampida en uno de los monumentos históricos más importantes del país, y prometió que los autores de los hechos serán llevados ante la justicia “para que se aclare todo”. Mientras tanto, la Policía Nacional anunció el arresto de siete personas, entre ellas cinco policías municipales, como parte de las investigaciones.

Durante el periodo de luto, la bandera nacional ondeará a media asta, “en señal de recogimiento, respeto y unidad nacional”, señaló un comunicado, que añadió que, “en este momento de profunda aflicción, el país se inclina con solemnidad ante la memoria de las víctimas y expresa su más sentido pésame a las familias afectadas”. El Gobierno anunció hoy que se hará cargo de los gastos funerarios, al tiempo que llamó a la nación “a la unidad, la dignidad y el sentido de la responsabilidad”.

El pasado sábado, al menos una treintena de personas murieron durante una estampida en la Ciudadela Henri, cerca de Cap-Haïtien (norte, la segunda ciudad del país), una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil, el lugar estaba abarrotado de personas debido a las festividades tradicionales y, en determinado momento, se produjo una estampida con “numerosos” casos de asfixia y pérdidas de conciencia. Aún se desconocen las causas de esa tragedia mientras que la Justicia y la Policía están investigando y, según el ministro de Cultura y Comunicación (MCC), Emmanuel Ménard, “ya se ha comenzado a interrogar a algunas personas”.

El responsable del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional (ISPAN) se encuentra sobre el terreno para realizar las primeras evaluaciones y el representante del Ejecutivo en la región está coordinando con las autoridades judiciales y policiales para que se inicien las investigaciones preliminares, según se informó el domingo.

Las autoridades anunciaron la captura de siete personas por este hecho trágico. “Tras las declaraciones tomadas in situ, se ha detenido a siete personas”,informó la PNH en su página de Facebook, añadiendo que los detenidos se encuentran bajo custodia en la comisaría central de Cap-Haitien, a la espera de las medidas legales pertinentes. Entre los detenidos se encuentran cinco agentes de la Policía Municipal de Milot, la localidad específica donde se encuentra la fortaleza del siglo XIX -Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1982- y dos empleados del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional (ISPAN) destinados en el norte. La policía aseguró a la población que se están realizando “todas las diligencias necesarias” para esclarecer por completo este trágico suceso.

Tras la proclamación de la independencia de Haití de la colonia francesa el 1 de enero de 1804, sus nuevos dirigentes ordenaron la construcción de una inmensa fortaleza en el Pic Laferrière para proteger a la jovenre pública: la Ciudadela Henry, construida a 970 metros de altura, convirtiéndose en “uno de los mejores ejemplos de la ingeniería militar de principios del siglo XIX”, según informa la Unesco.