La rectificación del Govern sobre las bajas allana las negociaciones presupuestarias con Comuns

La decisión del Govern de dar marcha atrás en la aplicación de los incentivos económicos por ajustar las bajas laborales es una “buena noticia” para Comuns y vuelve a acercar la negociación presupuestaria a la casilla de salida. Una semana después de que el partido progresista advirtiera a Illa de que su apoyo a las cuentas autonómicas estaba en riesgo por la aplicación de la medida, el panorama vuelve a ser favorable para el socio minoritario del Ejecutivo. En cambio, ERC mantiene su presión y señala el desarrollo del Consorcio de Inversiones, incluido en el acuerdo de investidura de Salvador Illa y en los de la Comisión Bilateral.

“Es una rectificación del Govern que corrige el planteamiento inicial de [la consejera] Pané”, ha analizado este lunes el portavoz de Comuns Gerardo Pisarello sobre las bajas. El también candidato de Comuns a la alcaldía de Barcelona ha defendido en una rueda de prensa en la sede del partido que “no se puede jugar con las bajas laborales” y ha subrayado que cualquier decisión en este ámbito debe basarse exclusivamente en criterios médicos.

La crisis entre el Ejecutivo socialista y Comuns duró 72 horas. Las que pasaron entre la advertencia parlamentaria del portavoz del grupo, David Cid, el pasado martes; y las indicaciones de las altas instancias del Govern sobre Pané (de baja desde el domingo por una fractura en el peroné) el viernes. El Gobierno catalán vio la cuestión de las bajas como un incendio potencial que tenía que extinguirse con urgencia.

Salud anticipó a lo largo del fin de semana, como avanzó EL PAÍS, que comunicaría a los profesionales sanitarios que los indicadores sobre la duración de las bajas en patologías osteomusculares y de salud mental no computarían para los fondos de los equipos sanitarios ni para el salario variable de los profesionales; y Comuns recogió el guante. “Por fin reconocen que estaban negando la realidad. Ahora parece que se mueven. Presionaremos para estar seguros al 100%”, respondió la líder del Parlament, Jéssica Albiach.

Ahora Comuns se encuentra en plena revisión de lo pactado con el Ejecutivo porque no olvida que el Departamento de Salud mantuvo activos los indicadores de las bajas laborales a pesar de que el acuerdo de presupuesto del pasado mes de febrero concretaba que no habría incentivos. “Lo que nos preocupa sobre todo es que no se pierdan los acuerdos a los que habíamos llegado”, ha afirmado Pisarello en referencia a las bajas y también a las ayudas para el alquiler que se pueden pedir desde hace tres días. “Claro que habrá negociaciones, pero estamos centrados en el aquí y ahora”, ha afirmado. La CUP ha dicho que la rectificación de las bajas refleja el “desaguisado” del Departamento de Salud, mientras que ERC, que firmó un documento de apoyo a los profesionales, ha preferido no pronunciarse.

Sobre la rectificación del Govern, Junts per Catalunya se ha arrogado buena parte del mérito. “Celebramos que el Govern haya rectificado, tal y como habíamos pedido”, ha destacado Josep Rius, portavoz de la formación que lidera Carles Puigdemont. “Este es un nuevo ejemplo de la mala gestión del gobierno de Illa. Es un gobierno que hace aguas por todos lados”, ha subrayado Rius, que ha recordado que la Generalitat tiene conflictos abiertos con médicos, maestros y agricultores.

ERC, a por el Consorcio de Inversiones

Los socialistas, por su parte, continúan las negociaciones con Esquerra y este lunes Oriol Junqueras, presidente de los republicanos, ha defendido la necesidad de que se constituya el Consorcio de Inversiones, que figura tanto en el pacto de investidura de Illa como en el acuerdo de la comisión bilateral. ERC ha registrado una proposición de ley en el Congreso que será debatida a final de abril y Junqueras ha querido meter a presión a los socialistas para que voten a favor. “Si el PSOE quiere los votos de ERC, tiene que cumplir sus compromisos”, ha dicho, recordando asuntos que ahora están en el aire como el modelo de financiación autonómica, que debe ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Junqueras ha hecho estas declaraciones en la sede del partido justo antes de reunirse en Pimec con las entidades que engloban el G-8, esto es, la misma Pimec, Fira de Barcelona, Cercle d’Economa, RACC, Barcelona Global, FemCat, Col·legi d’Economistes y la Cambra de Comerç para trasladarles la importancia del futuro Consorcio. Tras afirmar que el Estado solo ha cumplido el 60% de las obras a las que se había comprometido en Cataluña, Junqueras ha citado la falta de inversiones en la AP-7, en la N-260 o en las conexiones ferroviarias con los puertos de Tarragona y de Barcelona. Su objetivo es que el Consorcio impulse como primera obra un eje orbital ferroviario que enlazaría Sitges y Vilanova con Mataró, eludiendo Barcelona. “Pasaría por Vilafranca, Martorell, Terrassa y Sabadell y evitaría la radialidad”, ha alegado. “Queremos que sea el primer reto del Consorcio”.