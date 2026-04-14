Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española en la historia de Airbus

Es la primera vez que el cargo lo ocupa un ejecutivo que no sea francés o alemán. “Esto demuestra el peso de España en la compañía”, afirman en el gigante aeronáutico

Amparo Moraleda se convertirá, a partir del próximo 1 de octubre, en la primera presidenta española de Airbus, según ha confirmado este medio con la empresa. Se transforma así en el primer ejecutivo en llegar al máximo puesto de responsabilidad del gigante aeronáutico que no es francés ni alemán. “Esto demuestra el peso de España dentro de Airbus, con una importante huella industrial”, ha dicho un portavoz de la compañía.

Moraleda es una directiva con una amplia experiencia en empresas de distintos sectores, como la banca, donde fue vicepresidenta de Caixabank entre marzo de 2025 y febrero de 2026, momento en el que presentó su renuncia al cargo. Ingeniera industrial por ICAI (la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontifica Comillas), Moraleda fue a su vez directiva de IBM entre 1995 y 2009. Después pasó por Iberdrola entre 2009 y 2012, para luego ser consejera de Airbus, Vodafone y AP Moller Maersk.

La decisión ha sido tomada en la junta de accionistas de este martes celebrada en Ámsterdam, según ha adelantado Expansión. Moraleda sustituirá en el cargo a René Obermann, quien ha estado al mando de la compañía desde 2020 y estaba previsto que se marchara para dirigir SAP.

Información en desarrollo...