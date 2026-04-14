Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
Nombramientos

Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española en la historia de Airbus

Es la primera vez que el cargo lo ocupa un ejecutivo que no sea francés o alemán. “Esto demuestra el peso de España en la compañía”, afirman en el gigante aeronáutico

Amparo Moraleda, nueva presidenta de Airbus, en una foto de archivo en su época en Caixabank.JOSE IRUN - CAIXABANK (JOSE IRUN - CAIXABANK)
Manu Granda
Manu Granda
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Amparo Moraleda se convertirá, a partir del próximo 1 de octubre, en la primera presidenta española de Airbus, según ha confirmado este medio con la empresa. Se transforma así en el primer ejecutivo en llegar al máximo puesto de responsabilidad del gigante aeronáutico que no es francés ni alemán. “Esto demuestra el peso de España dentro de Airbus, con una importante huella industrial”, ha dicho un portavoz de la compañía.

Moraleda es una directiva con una amplia experiencia en empresas de distintos sectores, como la banca, donde fue vicepresidenta de Caixabank entre marzo de 2025 y febrero de 2026, momento en el que presentó su renuncia al cargo. Ingeniera industrial por ICAI (la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontifica Comillas), Moraleda fue a su vez directiva de IBM entre 1995 y 2009. Después pasó por Iberdrola entre 2009 y 2012, para luego ser consejera de Airbus, Vodafone y AP Moller Maersk.

La decisión ha sido tomada en la junta de accionistas de este martes celebrada en Ámsterdam, según ha adelantado Expansión. Moraleda sustituirá en el cargo a René Obermann, quien ha estado al mando de la compañía desde 2020 y estaba previsto que se marchara para dirigir SAP.

Información en desarrollo...

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Pack de 6 pares de calcetines unisex de algodón orgánico. COMPRA POR 19,95€
escaparate
Juego de sábanas de 4 piezas disponible en varios colores. COMPRA DESDE 13,14€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_