Muere una mujer de 83 años tras ser atropellada en Sarrià-Sant Gervasi

Una mujer de 83 años ha muerto la madrugada de este martes tras verse implicada en un siniestro de tráfico con un vehículo el pasado lunes poco después de las 11 horas, en la intersección de las calles Ciutat de Balaguery Sant Màrius del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes.

La víctima iba caminando cuando, por causas que se investigan, recibió el impacto de un vehículo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana (UCAT). La mujer fue trasladada hasta un centro sanitario donde falleció horas más tarde.

La Guardia Urbana ha abierto una investigación para intentar aclarar las causas del siniestro. Se trata de la quinta víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad de Barcelona en lo que va de 2026. El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado este martes el pésame a la familia y amistades de la víctima y aseguran que continuarán trabajando para reducir las víctimas en los siniestros de tráfico.