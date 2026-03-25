La Guardia Urbana desaloja el asentamiento del puente del Treball de Barcelona por riesgo de incendio

La Guardia Urbana de Barcelona ha procedido, poco antes de las 8.00 de de este miércoles, a desalojar dos asentamientos de barracas en las que vivían decenas de personas en descampados situados alrededor del Puente del Treball Digne del distrito de Sant Andreu.

El asentamiento de personas sin hogar llevaba varios meses creciendo y, más, después de que el pasado noviembre la policía local desalojara dos campamentos situados en el puente de Calatrava, en el que vivían unas 30 personas. Aquel desalojo se produjo después de varios incendios de chabolas. Muchos de aquellas personas acabaron trasladándose hasta el asentamiento del Puente del Trabajo haciendo mucho más grande este núcleo de chabolas del barrio de la Sagrera.

El conjunto de barracas desalojado este miércoles se asentaba en unos terrenos propiedad de Adif. La Guardia Urbana ha intervenido junto con los Mossos d’Esquadra y no ha habido que lamentar incidentes remarcables durante el operativo policial. El Ayuntamiento de Barcelona mantiene que el desalojo se ha producido después de que un informe de Bomberos de Barcelona -tal y como pasó con el campamento del puente Calatrava- concluyera que existía “un riesgo muy grave e inminente para las personas que habitan en el asentamiento” que obligaba al operativo policial de forma “urgente”. Hasta el lugar, también se han desplazado los profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) que atenderán a las personas que vivían en el campamento y los servicios de limpieza que procederán a derribar las barracas.